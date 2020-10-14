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Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş O Ses Türkiye'ye katılmış! Babasının aynısı

2.yeni sezonuyla izleyiciye merhaba diyen Kuruluş Osman ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Alma Terziç, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Yurdaer Okur, Aslıhan Karalar, Ragıp Savaş gibi isimleri barındıran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Dündar Bey karakterine başarıyla hayat veren Ragıp Savaş. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Özel hayatı merak edilen 53 yaşındaki başarılı oyuncu . 2005 yılında Fadime Sezer ile evlendi bu evliliğinden Nil adından bir kızı oldu.Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı. İşte başra Ragıp Savaş olmak üzere ünlülerin çocukları.

14.10.2020 10:01 - Son Güncelleme: 14.10.2020 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





