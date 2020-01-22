Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşı herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman oyuncusu meğer...
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide oyunculuğu ile takdir toplayan isimlerin Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer geliyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Özge Törer buna rağmen performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebali'nin kızı, Osman Bey'in eşi olarak geçen Bala Hatun büyük bir önem arz ediyor. Çiçeği burnunda bir oyuncu olan Özge Törer kimdir?, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer nereli?, Özge Törer kaç yaşında? gibi soruların yanıtları en çok arananlar arasında. Masum güzelliği ile dikkat çeken ve ilk oyunculuk tecrübesini yaşayan Özge Törer'in yaşı duyanları şaşırttı. İşte başta Özge Törer olmak üzere, Kuruluş Osman oyuncularının ve ünlü isimlerin yaşları...
Kuruluş Osman, 7.yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Osman oyuncu kadrosu birçok çiçeği burnunda oyuncuyu barındırıyor. Kuruluş Osman ile yıldızı parlayan isimler arasında çok merak edilen Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer de var. Hakkında her şey merak edilen güzel yıldızın yaşı duyanları şaşırttı.
İşte başta Özge Törer olmak üzere ünlülerin yaşları.