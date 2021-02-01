Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer: "Artık her duruma Bala nasıl düşünürdü diye yaklaşıyorum"

"SET BENİM İÇİN OKUL GİBİ"

Kuruluş Osman setinin kendisi için bir okul olduğunu söyleyen Törer, "Üniversite eğitimim de oyunculuk üzerine. Şanslıyım ki Kuruluş Osman seti de benim için okul gibi, çok şey öğreniyorum" derken, yıldız oyuncu Burak Özçivit'le birlikte çalışmayı ise "Burak Bey'in tecrübesi ve başarıları yadsınamayacak derecede. Onun profesyonelliği, başarılı oyunculuğu tabii ki bana da yansıyor. İlk projemde böyle bir oyuncuyla çalışmak benim için büyük bir şans" sözleriyle tanımladı.