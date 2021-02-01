Meryem Uzerli'nin doğum sonrası fitliği sosyal medyayı salladı! İşte Meryem Uzerli'nin kızlarıyla çok konuşulan pozu...

Meryem Uzerli'nin doğum sonrası fitliği sosyal medyayı salladı! İkinci kızı Lily Koi'yi 20 gün önce kucağına alan Meryem Uzerli, Instagram'dan yeni fotoğraflar paylaştı. 7 yaşındaki Lara ve kardeşi Lily kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, yeni doğum yapan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti. Fit anne Meryem Uzerli, kızlarıyla verdiği pozlarla kısa süre içerisinde gündem oldu.

01.02.2021 13:21 - Son Güncelleme: 01.02.2021 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





