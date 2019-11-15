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Kuruluş Osman'dan Hollywood yapımlarını aşan dev prodüksiyon! Yeni bir şehir inşa edildi

Kuruluş Osman Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor. Tüm Dünya'nın merakla beklediği efsane dizi Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba akşamı Atv ekranlarında olacak. Yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın olduğu yönetmenliğini ise Metin Günay'ın üstlendiği 'Kuruluş Osman' için Hollywood yapımlarını aşan dev prodüksiyon kuruldu. Dizide Osman Gazi'ye hayat veren Burak Özçivit başta olmak üzere oyuncular günlerce dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldı. Doğal şartlarda kendi barınaklarını inşa eden oyuncular, sularını bulup yemeklerini hazırladılar. Geceleri ikişer saat nöbet tuttular. Ekip kampta, emekli uzman subaylar tarafından komando eğitimi de aldı. İşte Kuruluş Osman oyuncularının diziye hazırlanışı ve hayran bırakan devasa prodüksiyonu...

15.11.2019 10:33 - Son Güncelleme: 15.11.2019 11:06
Kuruluş Osman'dan Hollywood yapımlarını aşan dev prodüksiyon! İşte bir imparatorluğun doğuşu...

Kuruluş Osman, Hollywood yapımlarını aşan prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Dokuz ay askeri eğitime tabi tutulan Kuruluş Osman oyuncuları, dağda günlerce kamp yaptı. Ekip, kendi barınaklarını inşa edip geceleri nöbet tuttu. İşte Kuruluş Osman'ın dev prodüksüyonundan detaylar...

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM YENİ FRAGMAN - TIKLAYIN!

Kuruluş Osman'dan Hollywood yapımlarını aşan dev prodüksiyon! İşte bir imparatorluğun doğuşu...

20 KASIM'DA ATV'DE!

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Kuruluş Osman', 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'de ATV'de ekranda olacak. Dizi; prodüksiyon kalitesi, kostüm ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olacak.

Kuruluş Osman'dan Hollywood yapımlarını aşan dev prodüksiyon! İşte bir imparatorluğun doğuşu...

Bugüne dek yayınlanan üç tanıtımıyla 100 milyonun üzerinde izleme alan ve tüm dünyadan 'Diriliş' hayranlarının büyük merakla beklediği 'Kuruluş Osman', Hollywood yapımlarını aşan prodüksiyonuyla da parmak ısırtacak.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN!

Kuruluş Osman'dan Hollywood yapımlarını aşan dev prodüksiyon! İşte bir imparatorluğun doğuşu...

TÜRKMENİSTAN'DAN 103 ÇADIR

Dokuz ay boyunca uluslararası koreografi ekibi tarafından at binme, kılıç-yay kullanma, dövüş ve koreografi eğitimi alan oyunculara askeri eğitimler de verildi. Dizide kullanılan 103 çadır, Türkmenistan'da 150 kişilik usta bir ekip tarafından el işçiliğiyle bir yılda üretildi. Çadır bezleri ise keçi ve koyun yününden elde edilip; el tezgahlarında dokundu.

Kuruluş Osman'dan Hollywood yapımlarını aşan dev prodüksiyon! İşte bir imparatorluğun doğuşu...

Çadırların birbirine çapraz bağlanan aksamları ve çatı kısmındaki eğik çıtalar ise deve derisinden yapılan iplerle birbirine bağlanarak tutturuldu. Çadırların zeminleri el dokuma Türkmen kilim ve halılarıyla döşendi. Çadırlarda kullanılan kilim ve halılar da Türkmenistan'da dokuma tezgahlarında projeye özel olarak dokundu. İşte rakamlar ve detaylarla dizinin dev prodüksiyonu...

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM İLK FRAGMAN - TIKLAYIN!

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