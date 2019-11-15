Kuruluş Osman'dan Hollywood yapımlarını aşan dev prodüksiyon! Yeni bir şehir inşa edildi

TÜRKMENİSTAN'DAN 103 ÇADIR

Dokuz ay boyunca uluslararası koreografi ekibi tarafından at binme, kılıç-yay kullanma, dövüş ve koreografi eğitimi alan oyunculara askeri eğitimler de verildi. Dizide kullanılan 103 çadır, Türkmenistan'da 150 kişilik usta bir ekip tarafından el işçiliğiyle bir yılda üretildi. Çadır bezleri ise keçi ve koyun yününden elde edilip; el tezgahlarında dokundu.