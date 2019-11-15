Kuruluş Osman'dan Hollywood yapımlarını aşan dev prodüksiyon! Yeni bir şehir inşa edildi
Kuruluş Osman Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor. Tüm Dünya'nın merakla beklediği efsane dizi Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba akşamı Atv ekranlarında olacak. Yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın olduğu yönetmenliğini ise Metin Günay'ın üstlendiği 'Kuruluş Osman' için Hollywood yapımlarını aşan dev prodüksiyon kuruldu. Dizide Osman Gazi'ye hayat veren Burak Özçivit başta olmak üzere oyuncular günlerce dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldı. Doğal şartlarda kendi barınaklarını inşa eden oyuncular, sularını bulup yemeklerini hazırladılar. Geceleri ikişer saat nöbet tuttular. Ekip kampta, emekli uzman subaylar tarafından komando eğitimi de aldı. İşte Kuruluş Osman oyuncularının diziye hazırlanışı ve hayran bırakan devasa prodüksiyonu...
Kuruluş Osman, Hollywood yapımlarını aşan prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Dokuz ay askeri eğitime tabi tutulan Kuruluş Osman oyuncuları, dağda günlerce kamp yaptı. Ekip, kendi barınaklarını inşa edip geceleri nöbet tuttu. İşte Kuruluş Osman'ın dev prodüksüyonundan detaylar...
Bugüne dek yayınlanan üç tanıtımıyla 100 milyonun üzerinde izleme alan ve tüm dünyadan 'Diriliş' hayranlarının büyük merakla beklediği 'Kuruluş Osman', Hollywood yapımlarını aşan prodüksiyonuyla da parmak ısırtacak.
TÜRKMENİSTAN'DAN 103 ÇADIR
Dokuz ay boyunca uluslararası koreografi ekibi tarafından at binme, kılıç-yay kullanma, dövüş ve koreografi eğitimi alan oyunculara askeri eğitimler de verildi. Dizide kullanılan 103 çadır, Türkmenistan'da 150 kişilik usta bir ekip tarafından el işçiliğiyle bir yılda üretildi. Çadır bezleri ise keçi ve koyun yününden elde edilip; el tezgahlarında dokundu.
Çadırların birbirine çapraz bağlanan aksamları ve çatı kısmındaki eğik çıtalar ise deve derisinden yapılan iplerle birbirine bağlanarak tutturuldu. Çadırların zeminleri el dokuma Türkmen kilim ve halılarıyla döşendi. Çadırlarda kullanılan kilim ve halılar da Türkmenistan'da dokuma tezgahlarında projeye özel olarak dokundu. İşte rakamlar ve detaylarla dizinin dev prodüksiyonu...