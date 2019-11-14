Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın filmlerinin vazgeçilmezi Arap Celal kimdir? Herkes Arap zannediyor ama...

Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celalettin Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden akıllara geldi. Yeşilçam filmlerinde boy gösteren ve herkesin Arap Celal olarak tanıdığı Celal Yonat bakın nereli çıktı! Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinde oynayan Arap Celal lakaplı Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden gündeme geldi. Peki Celal Yonat kimdir? Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Arap Celal aslen nereli?

14.11.2019 21:22 - Son Güncelleme: 14.11.2019 21:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





