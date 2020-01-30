Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu da kendisi gibi oyuncu! Görenler şoke oldu

Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı karakterine hayat veren Seda Yıldız'ın oğlunun oyuncu Doğaç Yıldız olduğunu öğrenenler şoke oldu. Atv ekranlarında Çarşamba günleri zirvenin gediklisi olan Kuruluş Osman 8. son bölüm ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Dizide Şeyh Edebalı karakteri ile Seda Yıldız dikkat çekti. Osman Bey'e verdiği öğütle gecenin en çok konuşulan ismi olan Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatı merak konusu oldu. Seda Yıldız'ın ailesini gören Kuruluş Osman izleyicileri çok şaşırdı. Çünkü Şeyh Edebalı'nın oğlu da herkesin yakından tanıdığı bir oyuncu çıktı... İşte ünlülerin çocukları...