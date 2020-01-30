Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu da kendisi gibi oyuncu! Görenler şoke oldu
Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebalı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Seda Yıldız, dizideki performansı ve Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkat çekiyor. Atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman 8. son bölümüyle yine zirvenin sahibi oldu. Kuruluş Osman'ın 8. Bölüm etiketi #TürkünGayesi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya yükseldi. Dizide Osman Gazi, Bamsı ve Şeyh Edebalı izleyici tarafından en çok ilgi gören karakterler. Özellikle Kuruluş Osman 8. son bölümde Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e, "Yüce Allah HZ. Adem'i ağaca yaklaşmamakla imtihan ettiği gibi Adem'in evlatlarını da her hal ve durumda sabır ve şükürle imtihan eder Osman Bey. Çünkü hikmet dünyasında kişinin başına gelen her şey gizli bir sebep ve hikmetin gereğidir." öğüdü geceye damga vurdu. Dizinin izleyicileri Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatını merak etti ve öğrendikleri gerçek karşısında şoke oldu. Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da babası gibi oyuncu!
30.01.2020 13:51
- Son Güncelleme: 30.01.2020 13:51
Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı karakterine hayat veren Seda Yıldız'ın oğlunun oyuncu Doğaç Yıldız olduğunu öğrenenler şoke oldu. Atv ekranlarında Çarşamba günleri zirvenin gediklisi olan Kuruluş Osman 8. son bölüm ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Dizide Şeyh Edebalı karakteri ile Seda Yıldız dikkat çekti. Osman Bey'e verdiği öğütle gecenin en çok konuşulan ismi olan Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatı merak konusu oldu. Seda Yıldız'ın ailesini gören Kuruluş Osman izleyicileri çok şaşırdı. Çünkü Şeyh Edebalı'nın oğlu da herkesin yakından tanıdığı bir oyuncu çıktı... İşte ünlülerin çocukları...
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