Melek Zübeyde Akkaş ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın herkesten sakladığı kızları...
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde Akkaş ortaya çıktı. Usta sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları olan Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi bilmiyor. Anne babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş'ı gözlerden ve kameralardan uzak büyüten Perihan Savaş'ı şu sıralar oynadığı Çukur dizisinde Sultan Koçovalı rolünde izliyoruz. İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı. Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı.
Usta sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları olan Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi bilmiyor. Anne babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş'ı gözlerden ve kameralardan uzak büyüten Perihan Savaş'ı şu sıralar oynadığı Çukur dizisinde Sultan Koçovalı rolünde izliyoruz. Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı. Ardından hayatına yine film setinde tanıştığı Derya Tuna girdi. 20 yılı aşkın bir süre birlikte olduğu Derya Tuna'dan da oğlu İdo oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.
Ardından hayatına yine film setinde tanıştığı Derya Tuna girdi. 20 yılı aşkın bir süre birlikte olduğu Derya Tuna'dan da oğlu İdo oldu.
MasterChef Türkiye'nin jürilerinden biri olan ve sempatikliğiyle sevilen isimler arasında yer alan Somer Şef'in tam adı Somer Sivrioğlu. Somer Şef yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve giydiği ilginç kıyafetlerle tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef Türkiye programının merak edilen ismi Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı magazin gündemini salladı.