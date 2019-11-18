Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terzic o fotoğrafıyla sosyal medya gündemine oturdu!
Kuruluş Osman Atv ekranlarında 20 Kasım Çarşamba günü izleyicisi ile buluşacak. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı, Mehmet Bozdağ imzalı dizi; usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiriyor. Dizide; Nurettin Sönmez Bamsı, Ragıp Savaş Dündar, Saruhan Hünel ise Alişar rolüyle ekranda olacak. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda öne çıkan diğer isimleri ise şöyle: İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) , Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos). Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terzic, Boşnak dizi ve sinema oyuncusu. Alma Terzic, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya, Zenica'da doğdu. Alma Terzic'in çocukluk fotoğrafı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Kuruluş Osman oyuncusu Alma Terzic'in ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...
18.11.2019 18:22
- Son Güncelleme: 18.11.2019 18:22
Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic, dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Başrolde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, tüm dünyada büyük bir merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonu ile 20 Kasım Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terciz'in kim olduğu merak konusu oldu. Alma Terzic'in özel hayatını araştıran sosyal medya kullanıcıları, Instagram hesabında ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafına denk geldi. Alme Terzic'in çocukluk fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Sevimliliği ile dikkat çeken güzel oyuncunun dizideki performansı da merak konusu oldu.
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