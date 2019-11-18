Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terzic o fotoğrafıyla sosyal medya gündemine oturdu!

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic, dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Başrolde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, tüm dünyada büyük bir merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonu ile 20 Kasım Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terciz'in kim olduğu merak konusu oldu. Alma Terzic'in özel hayatını araştıran sosyal medya kullanıcıları, Instagram hesabında ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafına denk geldi. Alme Terzic'in çocukluk fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Sevimliliği ile dikkat çeken güzel oyuncunun dizideki performansı da merak konusu oldu.