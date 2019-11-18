Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! İşte bilim insanlarına göre dünyanın en güzel kadını...

Güzelliğin evrensel formülü kabul edilen Altın Oran son olarak İngiliz Daily Mail'de yer buldu. Yıldır mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen Altın Oran'a göre listelere bir yenisi daha eklendi.

Daily Mail'in Dr. Julian De Silva'nın hesaplarını kaynak göstererek verdiği listenin zirvesinde bakın kim var. İşte Altın Oran'a göre belirlenen, dünyanın en güzel kadınları.