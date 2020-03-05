Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi
Hayranları umutlandı dönüyor mu? Engin Altan Düzyatan pozu... Kuruluş Osman hayranlarını sevindiren gelişme! İşte TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan, FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisinde reyting kurbanı olmuş, dizisi kısa sürede yayından kaldırılmıştı.
05.03.2020 11:45
- Son Güncelleme: 11.03.2020 13:46
Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi
Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi
Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi
Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi
Oyuncunun Kuruluş Osman'a dahil olup olmayacağını merak eden takipçiler, 'Kuruluş rolüne bürünmeye başlamışsın', 'Kayı seni bekliyor', 'Diziye dönüyor musun?' 'İnşallah sakalları düşündüğüm şey için uzatıyorsundur' şeklinde mesajlar yağdırdı. Düzyatan'ın diziye dahil olup olmayacağı ise henüz merak konusu.
Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi
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