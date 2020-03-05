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Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi

Hayranları umutlandı dönüyor mu? Engin Altan Düzyatan pozu... Kuruluş Osman hayranlarını sevindiren gelişme! İşte TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan, FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisinde reyting kurbanı olmuş, dizisi kısa sürede yayından kaldırılmıştı.

05.03.2020 11:45 - Son Güncelleme: 11.03.2020 13:46
Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi
Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi

TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle beş sezon boyunca boy gösteren Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından son paylaştığı fotoğrafıyla olay oldu.

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Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi
Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi

Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı konuşuluyor. Sakallarını yeniden uzatmaya başlayan Düzyatan'ın takipçileri, oyuncudan gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi
Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi

Son olarak Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Sakallarının iyice uzadığı görülen Düzyatan'a takipçilerinden anında yorum yağmaya başladı.

Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi
Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi

Oyuncunun Kuruluş Osman'a dahil olup olmayacağını merak eden takipçiler, 'Kuruluş rolüne bürünmeye başlamışsın', 'Kayı seni bekliyor', 'Diziye dönüyor musun?' 'İnşallah sakalları düşündüğüm şey için uzatıyorsundur' şeklinde mesajlar yağdırdı. Düzyatan'ın diziye dahil olup olmayacağı ise henüz merak konusu.

Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi
Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan gelişmesi

Öte yandan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen Kuruluş Osman dizisinde, 'Ertuğrul' karakterinin ölmediği ve diziye yeniden dahil olacağı iddialarına ünlü oyuncu, "Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani" yanıtını vermişti.

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