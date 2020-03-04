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Hande Erçel de estetik harikası çıktı, görenler inanamadı! İki fotoğraf arasında sadece 8 yıl var

Son dönemin en popüler oyuncularından biri Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla göz önünde olan 26 yaşındaki Hande Erçel'in 8 yıl öncesine ait bu fotoğrafı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Büyük bir estetik değişim geçirdiği bilinen Hande Erçel'in değişimi sandığımızdan çok daha fazlasıymış. Çenesini uzattıkça uzatan Hande Erçel'in eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

04.03.2020 16:46 - Son Güncelleme: 04.03.2020 16:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





