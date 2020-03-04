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Hande Erçel de estetik harikası çıktı, görenler inanamadı! İki fotoğraf arasında sadece 8 yıl var

Son dönemin en popüler oyuncularından biri Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla göz önünde olan 26 yaşındaki Hande Erçel'in 8 yıl öncesine ait bu fotoğrafı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Büyük bir estetik değişim geçirdiği bilinen Hande Erçel'in değişimi sandığımızdan çok daha fazlasıymış. Çenesini uzattıkça uzatan Hande Erçel'in eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

04.03.2020 16:46 - Son Güncelleme: 04.03.2020 16:46
Hande Erçel de estetik harikası çıktı, görenler inanamadı! İki fotoğraf arasında sadece 8 yıl var

Hande Erçel, 8 yıl Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasına katılmıştı. Bu kareleri gündeme getiren 2.Sayfa programı, oyuncunun büyük bir değişim geçirdiğini gözler önüne serdi.

Hande Erçel'in çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmazken, programın konuğu tiyatrocu Ayşenil Şamlıoğlu da "Bariz bir değişiklik var" yorumunda bulundu. Erçel'in estetikli hali sosyal medyaya da damga vurdu.

İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetikle geçirdikleri inanılmaz değişim.

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Hande Erçel de estetik harikası çıktı, görenler inanamadı! İki fotoğraf arasında sadece 8 yıl var
Hande Erçel de estetik harikası çıktı, görenler inanamadı! İki fotoğraf arasında sadece 8 yıl var
Hande Erçel de estetik harikası çıktı, görenler inanamadı! İki fotoğraf arasında sadece 8 yıl var

DERİN TALU

Hande Erçel de estetik harikası çıktı, görenler inanamadı! İki fotoğraf arasında sadece 8 yıl var
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