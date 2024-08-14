Özcan Deniz, Alişan, Esra Bilgiç.. Şükrü Özyıldız... 70 ünlü isim şoke edecek: 'Bunlar gerçekten eski sevgili mi?' diyeceksiniz!

Türk magazin dünyasında ünlü isimlerin ilk aşkları, aradan geçen yıllara rağmen unutulmuyor ve hala ilgiyle anılıyor. Kariyerlerinin henüz başındayken yaşadıkları bu derin ve heyecan dolu aşklar, basının ve hayranlarının merakla takip ettiği olaylar arasında yer almıştı. Günümüzde farklı ilişkilerle gündeme gelseler de, geçmişte yaşadıkları bu masum aşk hikayeleri, magazin tarihine damga vurmuş ve hafızalarda derin izler bırakmıştır. İşte o unutulmaz ilk aşklar ve magazin tarihinin efsanevi çiftleri…