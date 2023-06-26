Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın çocukları Ali Nadir ve Yusuf Emir koca delikanlı olmuş: "Küçük annesi, büyük babasının kopyası"
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın çocukları Ali Nadir ve Yusuf Emir koca delikanlı olmuş...Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, sosyal medyayı çok kullanmayan ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 2012–2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı'yla evli kalmış ve iki erkek evlat sahibi olmuştu. Necati Şaşmaz'ın çocuklarını görenler, "Küçük olan annesi, büyük olan ise babasının kopyası" yorumları yapıyor.
26.06.2023 13:32 - Son Güncelleme: 26.06.2023 13:40
"KÜÇÜK OLAN ANNESİ, BÜYÜK OLAN BABASININ KOPYASI"
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın çocukları Ali Nadir ve Yusuf Emir koca delikanlı olmuş...
Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz iki oğluyla gündem oldu.
Ali Nadir ve Yusuf Emir adındaki kardeşlerden küçük olan anneye, büyük olan ise babaya benzetildi. İşte başta Necati Şaşmaz'ın çocukları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...