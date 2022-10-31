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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin Pala'sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler: "Gözlükler indiğine göre biri tehlikede"

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler: "Gözlükler indiğine göre biri tehlikede"

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler, "Gözlükler indiğine göre biri tehlikede" yorumları yaptı. "Sadece ölüler görür" cümlesi ve gözünden hiç çıkarmadığı güneş gözlüğü ile Kurtlar Vadisi dizisinin efsane oyuncuları arasında yer alan Yüksel Arıcı Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Yüsel Arıcı'nın son halini görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.

31.10.2022 09:51 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:58
Kurtlar Vadisi’nin Pala’sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler: Gözlükler indiğine göre biri tehlikede

"GÖZLÜKLER İNDİĞİNE GÖRE BİRİ TEHLİKEDE"

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler, "Gözlükler indiğine göre biri tehlikede" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi’nin Pala’sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler: Gözlükler indiğine göre biri tehlikede

15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteri ile hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali çok konuşuldu.

Kurtlar Vadisi’nin Pala’sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler: Gözlükler indiğine göre biri tehlikede

Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle adından sıkça söz ettiren daha sonra Atv'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Yüksel Arıcı sıkı taraftarı olduğu Beşiktaş'ın, şampiyonluk kutlamalarında çekilen o fotoğrafıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Pala’sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler: Gözlükler indiğine göre biri tehlikede

İşte Yüksel Arıcı'nın değişimi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Kurtlar Vadisi’nin Pala’sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler: Gözlükler indiğine göre biri tehlikede

Uğur Pektaş

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