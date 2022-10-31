Kurtlar Vadisi'nin Pala'sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler: "Gözlükler indiğine göre biri tehlikede"

Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle adından sıkça söz ettiren daha sonra Atv'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Yüksel Arıcı sıkı taraftarı olduğu Beşiktaş'ın, şampiyonluk kutlamalarında çekilen o fotoğrafıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu.