Kurtlar Vadisi'nin Pala'sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler: "Gözlükler indiğine göre biri tehlikede"
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler, "Gözlükler indiğine göre biri tehlikede" yorumları yaptı. "Sadece ölüler görür" cümlesi ve gözünden hiç çıkarmadığı güneş gözlüğü ile Kurtlar Vadisi dizisinin efsane oyuncuları arasında yer alan Yüksel Arıcı Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Yüsel Arıcı'nın son halini görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.
31.10.2022 09:51 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:58
"GÖZLÜKLER İNDİĞİNE GÖRE BİRİ TEHLİKEDE"
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sının son haline bakın! Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaştı görenler, "Gözlükler indiğine göre biri tehlikede" yorumları yaptı.
15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteri ile hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali çok konuşuldu.