Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney’in son halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medya onu konuştu

MENAJERLİK YAPIYOR!

Şimdilerde menajerlik yapan Ergüney, Ferit Ömeroğlu'na verdiği bir röportajda "Seni oyuncu olarak mı yoksa menajer olarak mı bilmeliler?" sorusuna şöyle karşılık vermişti: "Oyuncu olarak bilmeliler. Menajer olarak profesyoneller biliyor. Şöyle bir denge var; oyunculuk hayal gücü demek. Hayal etmen gerek, kendini bir dünyanın içine sokmalısın. Şunu biliyoruz yani; adam şapkadan tavşan çıkarıyor. Tavşan içeride olmak durumunda ama nerede? Bir fikrimiz yok. Bir şeye kanmayı tercih ediyoruz. Oyunculukta böyle bir şey.