Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney’in son halini görenler şaştı kaldı! Sosyal medya onu konuştu
Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney'in son halini görenler şaştı kaldı! Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Deli Hikmet karakteri ile milyonlarca izleyicinin ilgisi ve beğenisini kazanan Erdem Ergüney, yıllar sonra gündeme geldi. Sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alan Ergüney'in son hali merak edilip araştırılmaya başladı. Ergüney'in son halini görenler ise şaştı kaldı. Öte yandan ünlü oyuncunun şimdiler de ne iş yaptığı da merak konusu oldu. İşte detaylar…
MENAJERLİK YAPIYOR!
Şimdilerde menajerlik yapan Ergüney, Ferit Ömeroğlu'na verdiği bir röportajda "Seni oyuncu olarak mı yoksa menajer olarak mı bilmeliler?" sorusuna şöyle karşılık vermişti: "Oyuncu olarak bilmeliler. Menajer olarak profesyoneller biliyor. Şöyle bir denge var; oyunculuk hayal gücü demek. Hayal etmen gerek, kendini bir dünyanın içine sokmalısın. Şunu biliyoruz yani; adam şapkadan tavşan çıkarıyor. Tavşan içeride olmak durumunda ama nerede? Bir fikrimiz yok. Bir şeye kanmayı tercih ediyoruz. Oyunculukta böyle bir şey.
Bizim o hayatları yaşamadığımızı biliyor seyirci. Ama biz ne kadar ikna edebiliyoruz? Bize bir fırsat veriyor. O fırsatı da değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu hayal gücü ile oluyor. Ben oyunculuk yaparken tümden hayal aleminde yaşamayı tercih eden biriyim. Ama menajerlik yaparken beraber çalıştığım arkadaşlarım hayal ediyor. Ben işin daha somut bakan tarafındayım"