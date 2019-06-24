Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şaşırttı! Müge Ulusoy kimdir?

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'i oynayan Müge Ulusoy'un son halini gören onu tanımakta zorlanıyor. Televizyonun uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde oynayan bir çok isimde olduğu benzer biçimde yıllar içinde büyük değişimler yaşayan oyuncunun son hali önceki yıllarından bir fazlaca farklı. Ekranın en uzun soluklu dizilerinden kabul edilen ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen Kurtlar Vadisi'nde İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

24.06.2019 12:46 - Son Güncelleme: 24.06.2019 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





