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Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şaşırttı! Müge Ulusoy kimdir?

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'i oynayan Müge Ulusoy'un son halini gören onu tanımakta zorlanıyor. Televizyonun uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde oynayan bir çok isimde olduğu benzer biçimde yıllar içinde büyük değişimler yaşayan oyuncunun son hali önceki yıllarından bir fazlaca farklı. Ekranın en uzun soluklu dizilerinden kabul edilen ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen Kurtlar Vadisi'nde İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

24.06.2019 12:46 - Son Güncelleme: 24.06.2019 12:47
Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şaşırttı! Müge Ulusoy kimdir?

MÜGE ULUSOY KİMDİR?

Müge Ulusoy, 6 Mart 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Kader filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şaşırttı! Müge Ulusoy kimdir?

Oynadığı diziler: İhanet (2010), Pars: Narkoterör (2006), Yersiz Yurtsuz (2007), Kader (2006) Dün Gece Bir Rüya Gördüm (2006), Masum Değiliz (2005), Kurtlar Vadisi (2003), Eşkıya (2001), Tek Celse (2001), Sarı Evin Esrarı (2000), Kurt Kapanı (1999), Şeytanın Gözyaşları (1998), Gurbetçiler (1996)

Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şaşırttı! Müge Ulusoy kimdir?
Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şaşırttı! Müge Ulusoy kimdir?

Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy sosyal medyayı salladı.

Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şaşırttı! Müge Ulusoy kimdir?

Süleyman Çakır ve Polat Alemdar karakterleri Kurtlar Vadisi'ne damgasını vururken bazı isimler de hala akıllarda. Bunlardan en akılda kalıcı olanlardan biri rahmetli usta oyuncu İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakteriydi.

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