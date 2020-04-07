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Kurtlar Vadisi'nde 'Polat Alemdar'ı canlandırmıştı... Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşırttı!

Kurtlar Vadisi serisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Sevenleri Kurtlar Vadisi dizisinin 'Polat Alemdar'ı ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kurtlar Vadisi serisinde Polat Alemdar rolüyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve ünlülerin çocukları...

07.04.2020 22:29 - Son Güncelleme: 07.04.2020 22:30
Kurtlar Vadisi'nde 'Polat Alemdar'ı canlandırmıştı... Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşırttı!

Kurtlar Vadisi serisinde 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir bir projede yer almıyor.

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Kurtlar Vadisi'nde 'Polat Alemdar'ı canlandırmıştı... Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşırttı!

Dizinin yakın takipçileri Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Kurtlar Vadisi'nde 'Polat Alemdar'ı canlandırmıştı... Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşırttı!

Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kurtlar Vadisi'nde 'Polat Alemdar'ı canlandırmıştı... Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşırttı!

İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

Kurtlar Vadisi'nde 'Polat Alemdar'ı canlandırmıştı... Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşırttı!

Necati Şaşmaz

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