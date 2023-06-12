Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor! Son sağlık durumu nasıl? Şekip Taşpınar'ın eşi dua istedi
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor! Şekip Taşpınar'ın son sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Cevat Akarsu karakterini canlandıran Şekip Taşpınar'ın yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı. İzlenme rekorları kıran ve hafızalarda silinmez bir yer edinen dizinin sevilen isminin durumu hayranlarını oldukça üzdü. Şekip Taşpınar'ın eşi ise oyuncunun sevenlerinden dua istedi.
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor! Şekip Taşpınar'ın son sağlık durumu nasıl?
'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Beyaz Gelincik', 'Behzat Ç', 'Karadayı', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
DURUMU KRİTİK
Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı.
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, 2003 yılında ekrana geldi. O tarihten bugüne kadar rüzgar gibi esen ve adını unutturmayan diziden, birçok oyuncu gelip geçti.