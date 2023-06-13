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Haberler Magazin "Ben ne zaman evleneceğim" diye ortalığı yakıp yıkmıştı! Seda Sayan'ın programındaki Apaçi Mustafa'nın son haline bakın

"Ben ne zaman evleneceğim" diye ortalığı yakıp yıkmıştı! Seda Sayan'ın programındaki Apaçi Mustafa'nın son haline bakın

Bir dönem neredeyse tüm kanallar bir evlendirme programı yayınlanıyordu. Hali hazırda çok konuştuğumuz pek çok ismin çıkış noktası bu programlardı. Bunlardan birini, Seda Sayan ile Uğur Arslan ikilisi yapıyordu. Evleneceksen Gel adlı bu programa damga vuran isimlerden biri de, programda yer aldığı süre boyunca yapmadığı kalmayan, apaçi danslarıyla tüm Türkiye'nin ağzını açık bırakan Apaçi Mustafa lakaplı, Mustafa Bilginer. Yarışma sonrası kapkaç haberleriyle gündeme gelen Mustafa Bilginer'in son hali herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

13.06.2023 13:49 - Son Güncelleme: 13.06.2023 13:50
Ben ne zaman evleneceğim diye ortalığı yakıp yıkmıştı! Seda Sayan’ın programındaki Apaçi Mustafa’nın son haline bakın

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programı, uzun bir süre büyük bir ilgiyle izleniyordu.

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Ben ne zaman evleneceğim diye ortalığı yakıp yıkmıştı! Seda Sayan’ın programındaki Apaçi Mustafa’nın son haline bakın

Bir dönemin en çok izlenen programlarından biri olan Evleneceksen Gel, hayatımıza pek çok yeni isim kattı.

Ben ne zaman evleneceğim diye ortalığı yakıp yıkmıştı! Seda Sayan’ın programındaki Apaçi Mustafa’nın son haline bakın

Bu isimlerden biri de gelin adaylarını beğenmeyen annesine söylediği 'Ben ne zaman evleneceğim ya'' sözüyle hafızalara kazanan Apaçi Mustafa Bilginer.

Ben ne zaman evleneceğim diye ortalığı yakıp yıkmıştı! Seda Sayan’ın programındaki Apaçi Mustafa’nın son haline bakın

Mustafa Bilginer, programda gelin adayını etkilemek için apaçi dansı yapmış ve o dönem sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Ben ne zaman evleneceğim diye ortalığı yakıp yıkmıştı! Seda Sayan’ın programındaki Apaçi Mustafa’nın son haline bakın

18 yaşındaki talibine 'Tam benlik' dediği için bazı kesimler tarafından linç edilen eski damat adayı, Bağcılar'da ikamet ediyordu.

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