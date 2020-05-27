Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı...
Yayınlandığı dönemde ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği başarılı performans ve güzelliğiyle birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Uzun bir süredir ekranlarda pek fazla göremediğimiz Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur, sosyal medyada oldukça aktif kullanıyor. Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla karakterine hayat veren güzel oyuncu Çiğdem Batur'un görenleri şaşkına çeviren son hali...
27.05.2020 23:56
- Son Güncelleme:
DİĞER GALERİLER