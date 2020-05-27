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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı...

Yayınlandığı dönemde ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği başarılı performans ve güzelliğiyle birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Uzun bir süredir ekranlarda pek fazla göremediğimiz Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur, sosyal medyada oldukça aktif kullanıyor. Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla karakterine hayat veren güzel oyuncu Çiğdem Batur'un görenleri şaşkına çeviren son hali...

27.05.2020 23:56 - Son Güncelleme:
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı...

Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla karakterine hayat vermişti Çiğdem Batur. Aradan çok fazla zaman geçmemesine rağmen Çiğdem Batur hayli değişti. İşte başta Çiğdem Batur olmak üzere ünlü oyuncuların yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı...

Gürkan Uygun

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı...
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı...

Müge Ulusoy

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı...

Necati Şaşmaz

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