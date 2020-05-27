Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı...

Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla karakterine hayat vermişti Çiğdem Batur. Aradan çok fazla zaman geçmemesine rağmen Çiğdem Batur hayli değişti. İşte başta Çiğdem Batur olmak üzere ünlü oyuncuların yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.