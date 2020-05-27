Haberler Galeri Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Görenler inanamadı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Görenler inanamadı

ATV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Kerem Alışık gibi isimleri kadrosunda bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri dizinin güzeller güzeli Züleyha'sı, Hilal Altınbilek. Hilal Altınbilek sosyal medyada da oldukça merak edilen isimlerden. Instagram'da 590 bin takipçisi olan Hilal Altınbilek hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Hem annesiyle hem babasıyla sık sık fotoğraf paylaşan güzel yıldızın annesi görenleri şaşkına çeviriyor. Abla kardeş gibi görünen Hilal Altınbilek'in annesine beğeni yağdı... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

27.05.2020 23:58 - Son Güncelleme: 28.05.2020 00:07
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Görenler inanamadı

Hilal Altınbilek ile abla kardeş gibi görünen Hilal Altınbilek'in annesine beğeni yağdı... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Görenler inanamadı

Bade işçil ve annesi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Görenler inanamadı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Görenler inanamadı

Almeda Abazi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Görenler inanamadı

Almeda Abazi'nin annesi

Almeda Abazi paylaştı, oğlu Efehan ve anneannesi görenleri şaşkına çevirdi!

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un Bamsı karakteri kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte var mıdır? İşte Bamsı Beyrek'in hikayesi
Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un Bamsı karakteri kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte var mıdır? İşte Bamsı Beyrek'in hikayesi