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Kurtlar Vadisi hakkında 22 yıl sonra gelen itiraf! Yasemin Öztürk "Sokakta yürüyemiyordum" diyerek ilk kez açıkladı

Uzun yıllar boyunca Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli projelerde rol alan Yasemin Öztürk, Kurtlar Vadisi dizisindeki gerçekleri yıllar sonra açıkladı. Son dönemde ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu kariyer yolculuğunu ve şu anda neler yaptığını paylaştı. İşte merak edilen açıklamalar haberimizde...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:45
Kurtlar Vadisi hakkında 22 yıl sonra gelen itiraf! Yasemin Öztürk Sokakta yürüyemiyordum diyerek ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu Yasemin Öztürk, Türk televizyon ve sinema dünyasında iz bırakan projelerdeki rolleriyle tanınan bir isim. 'Üvey Baba', 'Koçum Benim', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Behzat Ç.' gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Öztürk, beyazperdede de 'Hababam Sınıfı Askerde' ve Cem Yılmaz yapımı 'Deli Aşk' gibi filmlerle izleyici karşısına çıktı.

Kurtlar Vadisi hakkında 22 yıl sonra gelen itiraf! Yasemin Öztürk Sokakta yürüyemiyordum diyerek ilk kez açıkladı

Son dönemde ekranlardan uzak kalan Öztürk, yeni projeleriyle yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kurtlar Vadisi hakkında 22 yıl sonra gelen itiraf! Yasemin Öztürk Sokakta yürüyemiyordum diyerek ilk kez açıkladı

Habertürk'te yer alan habere göre, Ankara doğumlu Yasemin Öztürk çocuk yaşlarda şarkıcı olma hayali kuruyordu. Ancak lise yıllarında bir müzikalde sahne alması, onu tiyatro alanına yönlendirdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girmesine vesile oldu.

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