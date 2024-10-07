Kurtlar Vadisi hakkında 22 yıl sonra gelen itiraf! Yasemin Öztürk "Sokakta yürüyemiyordum" diyerek ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu Yasemin Öztürk, Türk televizyon ve sinema dünyasında iz bırakan projelerdeki rolleriyle tanınan bir isim. 'Üvey Baba', 'Koçum Benim', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Behzat Ç.' gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Öztürk, beyazperdede de 'Hababam Sınıfı Askerde' ve Cem Yılmaz yapımı 'Deli Aşk' gibi filmlerle izleyici karşısına çıktı.