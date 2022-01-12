Kulüp'ün Fıstık İsmet'i, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi olay! "Üç yakışıklı bir arada"
Kulüp'ün Fıstık İsmet'i, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Barış Arduç'un bir ağabeyi bir de kendisinden küçük erkek kardeşi bulunuyor. İşte son olarak Kulüp dizisinde Fıstık İsmet karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Barış Arduç ve kardeşleri...
12.01.2022 09:55
- Son Güncelleme: 12.01.2022 10:05
"ÜÇ YAKIŞIKLI BİR ARADA"
Kulüp'ün Fıstık İsmet'i, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi sosyal medya gündeminde.
Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu ve Kulüp dizisiyle adından söz ettiren Barış Arduç, kardeşleriyle sosyal medyanın gündeminde.
MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR
Ekranın aranan isimlerinden olan Barış Arduç, her dönem yakışıklılığı ile gündemde. 2020 yılında Deliha filminde tanıştığı başarılı senarist ve oyuncu Gupse Özay'la mutlu bir evliliği olan Arduç, bu defa kardeşleriyle sosyal medyada gündem oldu.