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Haberler Magazin Kulüp'ün Fıstık İsmet'i, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi olay! "Üç yakışıklı bir arada"

Kulüp'ün Fıstık İsmet'i, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi olay! "Üç yakışıklı bir arada"

Kulüp'ün Fıstık İsmet'i, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Barış Arduç'un bir ağabeyi bir de kendisinden küçük erkek kardeşi bulunuyor. İşte son olarak Kulüp dizisinde Fıstık İsmet karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Barış Arduç ve kardeşleri...

12.01.2022 09:55 - Son Güncelleme: 12.01.2022 10:05
Kulüp’ün Fıstık İsmet’i, Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi olay! Üç yakışıklı bir arada

"ÜÇ YAKIŞIKLI BİR ARADA"

Kulüp'ün Fıstık İsmet'i, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi sosyal medya gündeminde.

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Kulüp’ün Fıstık İsmet’i, Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi olay! Üç yakışıklı bir arada

Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu ve Kulüp dizisiyle adından söz ettiren Barış Arduç, kardeşleriyle sosyal medyanın gündeminde.

Kulüp’ün Fıstık İsmet’i, Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi olay! Üç yakışıklı bir arada

MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR

Ekranın aranan isimlerinden olan Barış Arduç, her dönem yakışıklılığı ile gündemde. 2020 yılında Deliha filminde tanıştığı başarılı senarist ve oyuncu Gupse Özay'la mutlu bir evliliği olan Arduç, bu defa kardeşleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Kulüp’ün Fıstık İsmet’i, Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi olay! Üç yakışıklı bir arada

Bir abisi ve bir erkek kardeşi olan Baruş Arduç'un kardeşleriyle birbirine hiç benzememesi ancak üçünün de yakışıklı olması dikkat çekti.

Kulüp’ün Fıstık İsmet’i, Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi olay! Üç yakışıklı bir arada

İşte başta Barış Arduç ve kardeşleri olma üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...

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