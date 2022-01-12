Kulüp'ün Fıstık İsmet'i, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç... Kardeşleriyle karesi olay! "Üç yakışıklı bir arada"

MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR

Ekranın aranan isimlerinden olan Barış Arduç, her dönem yakışıklılığı ile gündemde. 2020 yılında Deliha filminde tanıştığı başarılı senarist ve oyuncu Gupse Özay'la mutlu bir evliliği olan Arduç, bu defa kardeşleriyle sosyal medyada gündem oldu.