Küçük Osman’ın son haline bakın! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’de Türkiye’yi ağlatmıştı! Emir Berke Zincidi spor salonundan çıkmıyor

Zincidi, henüz 2 yaşındayken ailesi tarafından ajansa yazdırıldı. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi için 200 çocuğun arasından seçildi. Tarzıyla da ön plana gelen Zindici'nin pozlarına, 'Artık genç biri', 'Ne izlerdik be', 'Abi çocuk karizma' gibi yorumlar geldi.