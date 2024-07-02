Küçük Onur'un son hali ortaya çıktı! 8 yaşında Seda Sayan ile meşhur olmuştu; Küçük İbo'nun ezeli rakibi Onur Sarıkaya şimdilerde...

Seda Sayan'ın kucağında şöhrete adım atan, yanık türkülerle gönülleri fetheden ve Küçük İbo'nun tahtını sallayan Onur Sarıkaya'yı hatırlıyor musunuz? Bir dönem ekranların en sevilen çocuk yıldızlarından biri olan Sarıkaya, şöhretten uzak bir yaşam sürmeyi tercih ederek gözlerden kaybolmuştu. Peki yıllar sonra Küçük Onur'un son hali nasıl? İşte yılların eskitemediği o isimden geriye kalanlar...