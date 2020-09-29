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Küçük İbo'nun son haline bakın! İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı, Hülya Avşar'la bir döneme damga vurmuştu

İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük İbo... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Ortadan kaybolan Küçük İbo, şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali...

29.09.2020 15:22 - Son Güncelleme: 29.09.2020 15:22
Küçük İbo'nun son haline bakın! İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı, Hülya Avşar'la bir döneme damga vurmuştu

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.

Artık 'Küçük İbo'luğu kalmadı ama hala sahne almaya devam ediyor. İşte başta bir dönemin yıldızı Küçük İbo olmak üzere çocuk yıldızların değişimi.

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Küçük İbo'nun son haline bakın! İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı, Hülya Avşar'la bir döneme damga vurmuştu

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ

Küçük İbo'nun son haline bakın! İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı, Hülya Avşar'la bir döneme damga vurmuştu
Küçük İbo'nun son haline bakın! İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı, Hülya Avşar'la bir döneme damga vurmuştu

VOLKAN DEMİROK

Küçük İbo'nun son haline bakın! İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı, Hülya Avşar'la bir döneme damga vurmuştu
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