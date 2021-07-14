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Küçük Esnaf’ı Burcu’su Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı Barış Arduç’un biricik eşi meğer...

Küçük Esnaf'ı Burcu'su Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı... Ünlü oyuncu Gupse Özay, İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Cengiz Bozkurt ile başrolünü paylaştığı Küçük Esnaf filminin televizyonda yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Meslektaşı Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gupse Özay'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özay'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Gupse Özay'ın memleketi...

14.07.2021 22:44 - Son Güncelleme: 14.07.2021 22:44
Küçük Esnaf’ı Burcu’su Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı Barış Arduç’un biricik eşi meğer...

Ünlü oyuncu Gupse Özay, İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Cengiz Bozkurt ile başrolünü paylaştığı Küçük Esnaf filminin televizyonda yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı Özay'ın memleketini merak edip araştırmaya başladı.

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Küçük Esnaf’ı Burcu’su Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı Barış Arduç’un biricik eşi meğer...

Özay'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı.

Küçük Esnaf’ı Burcu’su Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı Barış Arduç’un biricik eşi meğer...

İşte başta Gupse Özay olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Küçük Esnaf’ı Burcu’su Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı Barış Arduç’un biricik eşi meğer...

SERENAY SARIKAYA

Ankara

Küçük Esnaf’ı Burcu’su Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı Barış Arduç’un biricik eşi meğer...

BİGE ÖNAL

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