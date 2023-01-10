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Haberler Magazin Küçük Emrah'la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ'ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor: "Kaç yaşında ama hala harika"

Küçük Emrah'la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ'ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor: "Kaç yaşında ama hala harika"

Küçük Emrah'la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ'ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor, "Kaç yaşında ama hala harika" yorumları yapıyor. 1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' dizisinde rol alan ve pek çok yapımda yer alan Arzu Yanardağ, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Yıllara meydan okuyan Arzu Yanardağ'ın son halini görenler şaştı kaldı.

10.01.2023 10:58 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:15
Küçük Emrah’la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ’ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor: Kaç yaşında ama hala harika

"KAÇ YAŞINDA AMA HALA HARİKA"

Küçük Emrah'la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ'ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor.

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Küçük Emrah’la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ’ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor: Kaç yaşında ama hala harika

Unutabilsem, Hayat Bağları, Aile Bağları gibi yapımlarda yer alan ve bir döneme damga vuran Arzu Yanardağ Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

Küçük Emrah’la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ’ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor: Kaç yaşında ama hala harika

Güzelliğiyle bir döneme adını yazdıran Arzu Yanardağ yıllara meydan okuyor. Yakında yeni projelerinin olduğunu söyleyen Yanardağ'ı görenler "Gençlik iksirini bulmuş" dedirtti.

Küçük Emrah’la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ’ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor: Kaç yaşında ama hala harika

Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Arzu Yanardağ, estetik yaptırdığı halde "Estetik yaptırmadım" demenin normal olmadığını söyledi.

Küçük Emrah’la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ’ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor: Kaç yaşında ama hala harika

ESTETİK YORUMU

Güzel oyuncu açıklamasında "Estetik ameliyat olduktan sonra filtre kullanmak da normal değil. O kadar parayı neden verdin ve neden acı çektin o zaman?" dedi.

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