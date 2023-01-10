Küçük Emrah'la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ'ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor: "Kaç yaşında ama hala harika"
Küçük Emrah'la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ'ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor, "Kaç yaşında ama hala harika" yorumları yapıyor. 1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' dizisinde rol alan ve pek çok yapımda yer alan Arzu Yanardağ, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Yıllara meydan okuyan Arzu Yanardağ'ın son halini görenler şaştı kaldı.
10.01.2023 10:58 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:15
"KAÇ YAŞINDA AMA HALA HARİKA"
Küçük Emrah'la Unutabilsem dizisinde oynamıştı... Arzu Yanardağ'ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor.
Unutabilsem, Hayat Bağları, Aile Bağları gibi yapımlarda yer alan ve bir döneme damga vuran Arzu Yanardağ Armağan Çağlayan'a konuk oldu.
Güzelliğiyle bir döneme adını yazdıran Arzu Yanardağ yıllara meydan okuyor. Yakında yeni projelerinin olduğunu söyleyen Yanardağ'ı görenler "Gençlik iksirini bulmuş" dedirtti.
Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Arzu Yanardağ, estetik yaptırdığı halde "Estetik yaptırmadım" demenin normal olmadığını söyledi.