Kübra Süzgün'den şok "çete" iddiası: Oyunculuğa neden ara verdiğini açıkladı! Hesabı erişime kapatıldı

"GECELERİ RAHAT UYUYABİLMEK İSTİYORUM"

"Erken yaşta olgunlaşmak zorunda kaldım" diyen Süzgün, yaşadıklarının psikolojik olarak kendisini yıprattığını belirterek, "Ben bir oyuncu değil, kız çocuğu olarak yardım istiyorum. Çünkü önümüzde bir çete var ve ne olursa olsun biz hiçbir şey yapamıyoruz. Geceleri uyuyamıyorum, ne olacak bilmiyorum. O yüzden korkuyorum. Tehditler alıyoruz. Bu olayı konuşmamamız, susmamız için yardım istiyoruz ki bu olay bitsin. Ben sadece geceleri rahat uyuyabilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.