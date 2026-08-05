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Kübra Süzgün'den şok "çete" iddiası: Oyunculuğa neden ara verdiğini açıkladı! Hesabı erişime kapatıldı

'Kadın' dizisinde "Nisan" karakteriyle tanınan Kübra Süzgün, yayınladığı videoda eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçladı. Özpirinçci söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Geceleri korkudan uyuyamadığını ve tehdit aldığını söyleyen genç oyuncu Kübra Süzgün, "Önümüzde bir çete var, yardım istiyorum" dedi. Çarpıcı açıklamaların hemen ardından Süzgün'ün Instagram hesabına BTK (ICTA) tarafından erişim engeli getirildi.

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Genç Oyuncunun Şok İddiaları: Özge Özpirinçci’ye Ağır Suçlama

Televizyon dünyası, çocuk yaşta rol aldığı Kadın dizisiyle tanınan Kübra Süzgün'ün sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme geldi. Dizide Özge Özpirinçci'nin canlandırdığı "Bahar" karakterinin kızı "Nisan"a hayat veren genç oyuncu, yıllar sonra eski rol arkadaşına yönelik çok ağır suçlamalarda bulundu.

Gözyaşları İçinde Gelen İddialar: Süzgün’den Özpirinçci’ye Suçlama

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamayan Süzgün, Özge Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçladı. Genç oyuncu, yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

Özge Özpirinçci, beni tanıdın mı? Hani 'Kadın' dizisinde Nisan olarak oyunculuk yapan Kübra ben. Hani 7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittiğin Kübra ben.

Kübra Süzgün Çocukluğunu Kaybettiğini İddia Etti

Süzgün, açıklamalarının devamında çocukluğunu ve gençlik yıllarını korku içinde geçirdiğini "Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Biz her gün ailecek 'bizi ne zaman öldürürler' diye bekledik. Benim babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı ve ölümüne savaştı. Hâlâ da bizi korumak için savaşıyor." sözleriyle ifade etti.

Video Oynatma İkonu Kübra Süzgün ile Özge Özpirinçci arasında çete krizi
Süzgün’den Özpirinçci’ye: Seni Allah’a Şikayet Edeceğim

"SENİ ALLAH'A ŞİKAYET EDECEĞİM"

Genç oyuncu, sözlerinin devamında Özpirinçci'ye sitem ederek "Ve umarım sen de Bodrum'da çok güzel eğleniyorsundur. Ama Allah'tan tek bir dileğim var; bana ve aileme bu dünyada yaşattıklarının 100 katını Allah'ım inşallah sana da yaşatırken bana da göstermeyi nasip etsin. Ama eğer göremezsem seni Allah'a şikayet edeceğim. Ve umarım bu dünyada veremediğin hesabı Allah'ın huzurunda verirsin." dedi.

Kübra Süzgün, Yıllardır Oyunculuğa Ara Vermesinin Nedenini Açıkladı

Oyuncu Kübra Süzgün, Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda yaşadığı süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıllardır oyunculuğa ara vermesinin nedenini anlatan Süzgün, yaşadığı olaylar nedeniyle normal hayatına devam edemediğini söyledi.

Video Oynatma İkonu Kübra Süzgün gözyaşlarıyla yardım istedi: "Önümüzde bir çete var"
Kübra Süzgün: Tehditler Alıyoruz, Yardım İstiyoruz

"GECELERİ RAHAT UYUYABİLMEK İSTİYORUM"

"Erken yaşta olgunlaşmak zorunda kaldım" diyen Süzgün, yaşadıklarının psikolojik olarak kendisini yıprattığını belirterek, "Ben bir oyuncu değil, kız çocuğu olarak yardım istiyorum. Çünkü önümüzde bir çete var ve ne olursa olsun biz hiçbir şey yapamıyoruz. Geceleri uyuyamıyorum, ne olacak bilmiyorum. O yüzden korkuyorum. Tehditler alıyoruz. Bu olayı konuşmamamız, susmamız için yardım istiyoruz ki bu olay bitsin. Ben sadece geceleri rahat uyuyabilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kübra Süzgün, Oyunculuğa Dönememe Sebebini Açıkladı

Röportaj sırasında kendisine yöneltilen "Bu yedi-sekiz senelik süreçte oyunculuğa neden geri dönmedin?" sorusunu da yanıtlayan Süzgün, yaşadığı sürecin mesleğine devam etmesini engellediğini dile getirdi.

Çete Tehdidi Kübra Süzgün’ü Oyunculuktan Uzaklaştırdı

OYUNCULUĞA DEVAM ETMEME NEDENİNİ AÇIKLADI

"Önümüzde bir çete var. Ben nasıl oyunculuk yapabilirim? Nasıl rahatça sete gidebilirim? Yarın ne olacak, ne bitecek bilmiyorum." diyen genç oyuncu, yaşadığı belirsizlik nedeniyle yeniden kamera karşısına geçemediğini söyledi.

Kübra Süzgün’ün Instagram Hesabına Türkiye’de Erişim Engeli

Kübra Süzgün'ün Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Süzgün'ün profilini görüntülemek isteyen kullanıcılar, "Hesap, Türkiye'de kullanılamıyor. Bunun nedeni, ICTA'nın bu içeriği kısıtlamamızı isteyen yasal talebine uymuş olmamızdır." uyarısıyla karşılaştı.

Özge Özpirinçci’den İddialara Yanıt: Sessizliğimin Nedeni

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DEN İDDİALARA YANIT

Öte yandan oyuncu Özge Özpirinçci, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Uzun süredir sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Özpirinçci, bu kararının en önemli nedeninin küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek olduğunu ifade etti.

Özpirinçci: Küçük Bir Kız Çocuğunu Korumak İçin Sessiz Kaldım

"YENİDEN AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DOĞMUŞTUR"

Özpirinçci açıklamasında, "Uzun zamandır, hiçbir ilgim ya da dahlim bulunmamasına rağmen akıl dışı bir şekilde içine çekildiğim; ancak küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla sessiz kalmayı tercih ettiğim bu süreçle ilgili yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur." ifadelerini kullandı.

Özpirinçci: Sürecin Ne Kadar Hassas Olduğunun Farkındayım

Sürecin her aşamasının son derece hassas olduğunun farkında olduğunu vurgulayan oyuncu, "Hiçbir aşamasını kamuoyuna yansıtmadığım bu sürecin ne kadar hassas olduğunun her zaman farkındaydım. Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin ve mahremiyetinin zarar görmesi, gerçeklikle bağdaşmayan bir anlatının içinde büyütülmesi; magazin konusu yapılabilecek bir mesele değildir." dedi.

Özpirinçci Sessizliğinin Sebebini Açıkladı

SESSİZ KALMA KARARININ ARDINDAKİ SEBEP NE?

Sessiz kalma kararını bilinçli olarak aldığını belirten Özpirinçci, "Bu nedenle yaşananları öfkeyle ya da karşılıklı suçlamalarla değil; sakinliğimi, sağduyumu ve vicdani sorumluluğumu koruyarak yürütmeye özen gösterdim. Ancak sessizliğimin, hakkımdaki gerçek dışı iddiaları kabul ettiğim ya da bunlara verecek bir cevabım olmadığı şeklinde değerlendirilmesini de kabul etmiyorum." ifadelerine yer verdi.

Özpirinçci İddiaları Yalanladı: Hukuki Süreci Başlattım

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Özpirinçci, "Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki haklarımın korunması amacıyla gerekli başvuruları yapmış ve ilgili süreçleri başlatmış bulunmaktayım. Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağım. Devam eden hukuki sürecin ve en önemlisi söz konusu çocuğun üstün yararının gözetileceğine, sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum. Saygılarımla." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kübra Süzgün Olayında Hukuki Süreç Başlatıldı

NE OLMUŞTU?

Konuya ilişkin tartışmaların temeli, geçtiğimiz aylarda Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün'ün yaptığı açıklamalara dayanıyor. Serkan Süzgün, kızının fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla yürüttükleri hukuki süreçte, Özge Özpirinçci'nin yönlendirmesiyle tanıştıkları avukat Nail Gönenli tarafından mağdur edildiklerini öne sürmüş ve yardım çağrısında bulunmuştu.

Özpirinçci: Avukat Tavsiyesi Dışında Sürece Dahil Olmadım

Bunun üzerine Özge Özpirinçci de ilk kez kamuoyuna açıklama yaparak iddiaları reddetmişti. Ünlü oyuncu, 2017-2019 yılları arasında Kadın dizisinin setinde Serkan Süzgün'ün kendisinden avukat tavsiyesi istediğini belirterek, yalnızca kendi avukatı Nail Gönenli'ye yönlendirdiğini, dava sürecinin hiçbir aşamasında yer almadığını ifade etmişti.

Özpirinçci: Konuya Hiçbir Aşamada Dahil Olmadım

"KONUYA HİÇBİR AŞAMADA DAHİL OLMADIM"

Özpirinçci açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"2017-2019 yılları arasında Kadın dizisinde birlikte çalıştığım Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, bir gün sette yanıma gelerek yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş ve bir avukata ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine kendisini avukatım Nail Gönenli'ye yönlendirdim. Bahsi geçen konuya hiçbir aşamada dahil olmadım."

Özpirinçci: Gerçeğe Aykırı İddiaları Üzüntüyle Takip Ediyorum

Yaklaşık yedi yıldır kendisi ve ailesi hakkında gerçeğe aykırı iddialar ortaya atıldığını belirten oyuncu, "Buna rağmen aradan geçen yaklaşık yedi yıl boyunca şahsıma, aileme ve yakın çevreme yönelik gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren beyanları üzüntü ve şaşkınlıkla takip ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

Özpirinçci Sessizliğinin Nedenini Açıkladı

SESSİZLİĞİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Sessiz kalmasının nedeninin Kübra Süzgün'ün zarar görmesini istememesi olduğunu ifade eden Özpirinçci, aile bireylerinin de hedef alınması üzerine hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.

Özpirinçci: Yasal Yollara Başvuracağım

Ünlü oyuncu, "Bundan sonra tarafıma, aileme veya yakın çevreme yönelik sürdürülecek her türlü gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren açıklamalar karşısında kişilik haklarımın korunması amacıyla tüm yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna bildiririm." ifadelerini kullanmıştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin