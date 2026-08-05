Kübra Süzgün'den şok "çete" iddiası: Oyunculuğa neden ara verdiğini açıkladı! Hesabı erişime kapatıldı
'Kadın' dizisinde "Nisan" karakteriyle tanınan Kübra Süzgün, yayınladığı videoda eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçladı. Özpirinçci söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Geceleri korkudan uyuyamadığını ve tehdit aldığını söyleyen genç oyuncu Kübra Süzgün, "Önümüzde bir çete var, yardım istiyorum" dedi. Çarpıcı açıklamaların hemen ardından Süzgün'ün Instagram hesabına BTK (ICTA) tarafından erişim engeli getirildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: