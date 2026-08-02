Hülya Avşar'dan Ayvalık pozları: Beyaz bikinisiyle fit görüntüsü dikkat çekti

HER YIL AYVALIK TERCİHİ

Her yıl olduğu gibi bu yaz da tatil için Ayvalık'ı tercih eden Avşar, daha önce de sahilde spor yaptığı anlar ve bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettirmişti. Düzenli spor yapan ve sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen sanatçı, bu kez pozlarından çok sahildeki doğal halleriyle ilgi gördü.