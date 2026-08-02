Hülya Avşar'dan Ayvalık pozları: Beyaz bikinisiyle fit görüntüsü dikkat çekti
Yaz aylarını her yıl Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar, tatilinden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Beyaz bikinisi ve hasır şapkasıyla sahilde görüntülenen 62 yaşındaki sanatçı, fit görünümü ve çocuklarla geçirdiği keyifli anlarla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Avşar, kısa süre önce kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğumuna ait görüntüleri de yıllar sonra yayınlamıştı.
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