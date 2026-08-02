CANLI YAYIN
Geri

Hülya Avşar'dan Ayvalık pozları: Beyaz bikinisiyle fit görüntüsü dikkat çekti

Yaz aylarını her yıl Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar, tatilinden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Beyaz bikinisi ve hasır şapkasıyla sahilde görüntülenen 62 yaşındaki sanatçı, fit görünümü ve çocuklarla geçirdiği keyifli anlarla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Avşar, kısa süre önce kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğumuna ait görüntüleri de yıllar sonra yayınlamıştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hülya Avşar Ayvalık Tatilinden Yeni Kareler Paylaştı

Yaz aylarını uzun yıllardır Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar, tatiline ilişkin yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturdu.

Avşar’ın Sahil Keyfi: Beyaz Bikinisi Sosyal Medyada Dikkat Çekti

KUMSALDA ÇOCUKLARLA VAKİT GEÇİRDİ

Peş peşe paylaştığı karelerde sahilde dinlenirken görüntülenen Avşar'ın beyaz bikinisi ve hasır şapkası dikkat çekti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü sanatçının kumsalda çocuklarla vakit geçirdiği, onlarla sohbet ettiği ve keyifli anlar yaşadığı görüldü.

Hülya Avşar’ın Fit Görünümü Sosyal Medyayı Salladı

Doğal ve samimi tatil kareleriyle takipçilerinin karşısına çıkan 62 yaşındaki Hülya Avşar'ın fit görünümü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü sanatçının paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken, fotoğraflar magazin sayfalarında da geniş yer buldu.

Avşar, Ayvalık’ta Doğal Halleriyle Göz Doldurdu

HER YIL AYVALIK TERCİHİ

Her yıl olduğu gibi bu yaz da tatil için Ayvalık'ı tercih eden Avşar, daha önce de sahilde spor yaptığı anlar ve bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettirmişti. Düzenli spor yapan ve sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen sanatçı, bu kez pozlarından çok sahildeki doğal halleriyle ilgi gördü.

Hülya Avşar’ın Neşeli Tavırları Takipçilerden Tam Not Aldı

Avşar'ın çocuklarla kumların üzerinde sohbet ettiği anlar da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sanatçının neşeli tavırları ve enerjik görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda olumlu yorum aldı.

Hülya Avşar’dan Zehra’nın Doğum Görüntüleriyle Büyük Sürpriz

1998 YILINA AİT DOĞUM GÖRÜNTÜLERİ

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden 1998 yılında dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu'na ait görüntüleri de yıllar sonra takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü sanatçının Instagram hesabından paylaştığı doğum görüntüleri kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Zehra Çilingiroğlu, Gözlerden Uzak Yaşamıyla Dikkat Çekiyor

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun tek çocuğu olan Zehra Çilingiroğlu, doğduğu günden bu yana magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri oldu. Ancak Zehra Çilingiroğlu, anne ve babasının aksine daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Zehra Çilingiroğlu, Annesiyle Katıldığı Davetlerle Gündemde

ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Eğitim hayatına önem veren Zehra Çilingiroğlu, zaman zaman annesiyle katıldığı davetler ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Küçük yaşlardan itibaren anne ve babasının tanınırlığı nedeniyle kamuoyunun ilgisini çeken Zehra, özel hayatını ise büyük ölçüde gözlerden uzak tutmayı tercih etti.

Hülya Avşar’dan Nostaljik Anılar: Zehra’nın Bebeklik Dönemi

Hülya Avşar da daha önce yaptığı açıklamalarda kızıyla arasındaki güçlü bağdan sık sık söz etmiş ve anneliğin hayatındaki en önemli rollerden biri olduğunu dile getirmişti. Ünlü sanatçının yıllar sonra yayınladığı görüntüler, takipçilerine nostaljik anlar yaşatırken Zehra Çilingiroğlu'nun bebeklik dönemine ait daha önce görülmemiş anları da gün yüzüne çıkarmıştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin