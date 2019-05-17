Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşi Trevor Engelson ile boşanma nedeni ortaya çıktı!

Meghan Markle ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Prens Harry ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren Meghan Markle hakkında hazırlanan bir televizyon belgeselinde, Düşes Markle'ın Prens Harry'den önceki hayatıyla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Prens Harry'den önce bir kez evlenen Meghan Markle, ilk eşinden neden ayrıldığı herkes tarafından merak ediliyordu. O belgeselde Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşi Trevor Engelson ile boşanma nedenine de yer verildi. İşte Meghan Markle'ın önceki eşinden ayrılma sebebi...

17.05.2019 13:51 - Son Güncelleme: 17.05.2019 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





