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Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşi Trevor Engelson ile boşanma nedeni ortaya çıktı!

Meghan Markle ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Prens Harry ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren Meghan Markle hakkında hazırlanan bir televizyon belgeselinde, Düşes Markle'ın Prens Harry'den önceki hayatıyla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Prens Harry'den önce bir kez evlenen Meghan Markle, ilk eşinden neden ayrıldığı herkes tarafından merak ediliyordu. O belgeselde Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşi Trevor Engelson ile boşanma nedenine de yer verildi. İşte Meghan Markle'ın önceki eşinden ayrılma sebebi...

17.05.2019 13:51 - Son Güncelleme: 17.05.2019 13:51
Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşi Trevor Engelson ile boşanma nedeni ortaya çıktı!

Meghan Markle hakkında hazırlanan bir televizyon belgeseli, Düşes'in Prens Harry ile tanışmadan önceki hayatına ışık tutuyor. Dolayısıyla belgeselde Markle'ın ilk eşinden neden ayrıldığı konusuna da yer veriliyor.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşi Trevor Engelson ile boşanma nedeni ortaya çıktı!

Meghan Markle hakkında hazırlanan belgesel, İngiltere kraliyet ailesinin gözde Düşes'inin Prens Harry ile tanışmadan önceki hayatına dair detaylar içeriyor.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşi Trevor Engelson ile boşanma nedeni ortaya çıktı!

Meghan Markle: Movies, Marriage & Motherhood adlı belgesel, 37 yaşındaki eski oyuncu, şimdiki Sussex Düşesi'nin eski eşinden ayrılma sebebini de ortaya koyuyor.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşi Trevor Engelson ile boşanma nedeni ortaya çıktı!

Bir yıl önce tüm dünyanın canlı yayınla takip ettiği bir törenle evlenen ve 6 Mayıs'ta ilk bebeği Archie Harrison'ı dünyaya getiren Markle, 2011 yılında Hollywood yapımcısı olan Trevor Engelson'la evlenmiş, 2013'te de boşanmıştı.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın eski eşi Trevor Engelson ile boşanma nedeni ortaya çıktı!

Çift, 2011'de Jamaika'da yaptıkları düğünle evlendikten sonra iki yıl boyunca ayrı şehirlerde yaşamıştı.

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