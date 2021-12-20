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Haberler Magazin Kraliçe Elizabeth’in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş ki...

Kraliçe Elizabeth’in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş ki...

Kraliçe Elizabeth'in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş ki, 'pes' dedirtecek cinsten! Kraliçe Elizabeth, tahtı kaptırma endişesine düştü. Son dönemde 'Kraliyet Ailesi'ni terk eden Harry-Meghan çiftinin tahta geçme ihtimalinin olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bazı kaynaklara göre Kraliçe böyle bir şey olmaması için William'a öyle bir şey yaptı ki herkes bunu konuşuyor...

20.12.2021 14:52 - Son Güncelleme: 20.12.2021 15:13
Kraliçe Elizabeth’in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş ki...

Kraliçe Elizabeth'in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş kİ, herkes hayrete düştü. Harry ve Meghan çifti, kraliyet hayatını bırakmış olsalar da Prens William'ın başına bir trajedi gelirse, halen tahtı alma ihtimalleri var.

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Kraliçe Elizabeth’in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş ki...

Bundan korkan Kraliçe ise, çareyi William'ın helikopter uçurma hobisini istemekte buldu. Bazı kaynaklar böylece Kraliçe'nin William'ı tehlikeden uzak tutmak istediğini söyledi.

Kraliçe Elizabeth’in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş ki...

Kraliyet ailesi genellikle en hızlı ulaşım yolu olduğu için helikopteri kullanıyor. Anca kötü hava şartları bu durumu tehlikeye sokuyor.

Kraliçe Elizabeth’in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş ki...

Başka bir basın kaynağı ise Kraliçe'nin William'a ciddi bir baskı yapıp, kötü hava şartlarında kendi kendine uçmayı bırakmasını istediğini söyledi. Geceleri bu yüzden uyuyamayan Kraliçe oldukça endişeli olduğunun altı çiziliyor.

Kraliçe Elizabeth’in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş ki...

Eğer William ile Prens George'a bir şey olursa, Harry tahta geçebilecek. Ayrıca George, babası William öldüğünde 18 yaşın altındaysa da Harry tahtı alabilir.

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