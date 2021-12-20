Kraliçe Elizabeth’in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş ki...
Kraliçe Elizabeth'in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş ki, 'pes' dedirtecek cinsten! Kraliçe Elizabeth, tahtı kaptırma endişesine düştü. Son dönemde 'Kraliyet Ailesi'ni terk eden Harry-Meghan çiftinin tahta geçme ihtimalinin olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bazı kaynaklara göre Kraliçe böyle bir şey olmaması için William'a öyle bir şey yaptı ki herkes bunu konuşuyor...
20.12.2021 14:52
- Son Güncelleme: 20.12.2021 15:13
Kraliçe Elizabeth'in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş kİ, herkes hayrete düştü. Harry ve Meghan çifti, kraliyet hayatını bırakmış olsalar da Prens William'ın başına bir trajedi gelirse, halen tahtı alma ihtimalleri var.
Kraliyet ailesi genellikle en hızlı ulaşım yolu olduğu için helikopteri kullanıyor. Anca kötü hava şartları bu durumu tehlikeye sokuyor.