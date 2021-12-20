Kraliçe Elizabeth’in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş ki...

Kraliçe Elizabeth'in taht oyunu! Harry-Meghan çiftini uzak tutmak için öyle bir yöntem bulmuş kİ, herkes hayrete düştü. Harry ve Meghan çifti, kraliyet hayatını bırakmış olsalar da Prens William'ın başına bir trajedi gelirse, halen tahtı alma ihtimalleri var.