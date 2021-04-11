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Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü yine Meghan Markle konuşuldu! Cenazeye gelecekler mi?

Kraliyet Ailesi'ni ağır ithamlarla suçlayan ve ırkçı olduklarını öne süren Meghan Markle, Prens Philip'in vefatında bile ön plana çıktı. Eşi Prens Harry'nin Saray ile tüm bağlantısını koparan Meghan'ın cenazeye katılıp katılmayacağı internette en çok aranan detaylardan biri oldu. Meghan Markle'ın hamileliği nedeniyle ABD'de kalacağı açıklandı. Peki Prens Philip'in cenazesi ne zaman kaldıralacak ve nereye gömülecek? İşte Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenazesi ile ilgili herkesin merak ettiği o detaylar...

11.04.2021 07:00 - Son Güncelleme: 11.04.2021 07:00
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü yine Meghan Markle konuşuldu! Cenazeye gelecekler mi?

Kraliyet Ailesi'ni ağır ithamlarla suçlayan ve ırkçı olduklarını öne süren Meghan Markle, Prens Philip'in vefatında bile ön plana çıktı. Eşi Prens Harry'nin Saray ile tüm bağlantısını koparan Meghan'ın cenazeye katılıp katılmayacağı internette en çok aranan detaylardan biri oldu. Meghan Markle'ın hamileliği nedeniyle ABD'de kalacağı açıklandı. Peki Prens Philip'in cenazesi ne zaman kaldıralacak ve nereye gömülecek? İşte Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenazesi ile ilgili herkesin merak ettiği o detaylar...

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Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü yine Meghan Markle konuşuldu! Cenazeye gelecekler mi?

Kraliçe 2. Elizabeth'in 74 yıllık eşi Edinburg Dükü Prens Philip, önceki gün 99 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere, 8 günlük yas ilan etti.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü yine Meghan Markle konuşuldu! Cenazeye gelecekler mi?

Bu süreç boyunca tüm devlet işlemleri duracak. Asıl önemlisi başta Kraliçe Elizabeth olmak üzere bütün Kraliyet Ailesi üyeleri, sadece siyah giyinecek.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü yine Meghan Markle konuşuldu! Cenazeye gelecekler mi?

TV'lerdeki komedi programları ertelenecek ve radyolarda sadece kasvetli müzik çalınacak.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü yine Meghan Markle konuşuldu! Cenazeye gelecekler mi?

Buckingham Sarayı, Coronavirüs nedeniyle Prens Philip anısına çiçek bırakılmamasını istedi. Cenaze töreninin haftaya cumartesi günü yapılacağı ilan edildi.