Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü yine Meghan Markle konuşuldu! Cenazeye gelecekler mi?

Kraliyet Ailesi'ni ağır ithamlarla suçlayan ve ırkçı olduklarını öne süren Meghan Markle, Prens Philip'in vefatında bile ön plana çıktı. Eşi Prens Harry'nin Saray ile tüm bağlantısını koparan Meghan'ın cenazeye katılıp katılmayacağı internette en çok aranan detaylardan biri oldu. Meghan Markle'ın hamileliği nedeniyle ABD'de kalacağı açıklandı. Peki Prens Philip'in cenazesi ne zaman kaldıralacak ve nereye gömülecek? İşte Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenazesi ile ilgili herkesin merak ettiği o detaylar...