Hercai'nin güzeller güzeli Reyyan'ı Ebru Şahin ile yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü arasında şaşırtan gerçek! Meğer ünlü ikili...

Hercai'nin güzeller güzeli Reyyan'ı Ebru Şahin ile yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü sosyal medya gündeminde. Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Atv'nin sevilen dizisi Hercai milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün günlük yaşamı da merak konusu oluyor. Dizideki aşklarıyla gündemden düşmeyen ünlü isimler arasındaki boy farkı da merak konusu oldu. Peki Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in boyları sizce kaç? İşte merak edilen ve şaşırtan gerçek...

11.04.2021 09:07 - Son Güncelleme: 11.04.2021 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





