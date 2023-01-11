Kovulduğu iddia edilen Seren Serengil ilk kez konuştu! Gözler Arto ve Bircan Bali’ye çevrildi! Ebru Yaşar haberi bardağı taşırdı deniyordu...
Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz programından kovulduğu yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Partnerleri Arto ve Bircan Bali ila gerginlik yaşayan Serengil, özellikle Hadise ve Deniz Uğur hakkında söyledikleriyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı. İddiaya göre; Serengil "Ebru Yaşar haberi yayınlamam" deyince yapım ekibi ünlü isimle yolları ayırmaya karar verdi. Yaşananlar nedeniyle hastanelik olan Serengil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla suskunluğunu bozdu ve olayın perde arkasını anlattı. Serengil'in gündem olan paylaşımının ardından gözler Bircan Bali ile Arto'ya çevrildi. İşte o açıklama...
11.01.2023 19:47 - Son Güncelleme: 11.01.2023 20:15
Seren Serengil; Arto ve Bircan Bali ile sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının 9 Ocak Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde gerginlik yaşadı.
İddiaların ardı arkası kesilmezken Seren Serengil'in Bilal Özbilge'yi kovdurup yerine kendi yapımcısını getirmek istediği öne sürüldü.
İddiaya göre; Ebru Yaşar ile arası iyi olmayan Serengil'in programında şarkıcıyla ilgili bir haber yayınlatmak istememesi de bardağı taşıran son damla oldu.