3 yıl önce gizlice evlenmişti! Alperen Duymaz’ın sır gibi sakladığı öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti! Gören dilini ısırdı
Meslektaşı Melisa Aslı Pamuk ile yaşadığı gerginlikle ilgili açıklamada bulunan Alperen Duymaz, kısa sürede gündem oldu. Açıklamasıyla dikkat çeken Duymaz'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen ünlü oyuncu hakkında en çok "Alperen Duymaz evli mi?" sorusunun yanıtı aratıldı. Duymaz'ın 3 yıl önce sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Alperen Duymaz'ın gözünden sakındığı eşi...
11.01.2023 18:56 - Son Güncelleme: 11.01.2023 18:57
Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, meslektaşı Melisa Aslı Pamuk ile kavga ettiği yönündeki iddialarla gündeme geldi. Kavgayla ilgili çeşitli nedenler ortaya atılınca Duymaz, sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.
Melisa Aslı Pamuk ile sete geç gelmesi nedeniyle tartıştıklarını dile getiren Duymaz'ın açıklaması kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle aşk hayatı merak edilen ünlü oyuncu hakkında en çok "Alperen Duymaz evli mi?" sorusunun yanıtı aratıldı.