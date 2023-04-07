Koşun kaos var! Shakira'yı Clara Chia ile aldatan Gerard Pique intikam için aldatıldı! Pique'nin aldatıldığı isim ise Pep Guardiola
Yıllarca bir birliktelik yaşayan Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski Barcelonalı, Shakira'yı Clara Chia ile aldatmış sonrasında Shakira ve Pique'nin dünyanın gözü önünde atışmaları başlamıştı. Bugün için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını Chia'nın, Pique'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola ile aldattığını yazdı.
07.04.2023 14:51 - Son Güncelleme: 07.04.2023 14:51
Futbol dünyasındaki en ünlü birlikteliklerden biri olan Shakira-Gerard Pique aşkı geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Pique, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı yeni sevgilisi Clara Chia ile aldatmıştı. Ancak, Chia ve Pique hakkında ortaya atılan yeni iddia İspanyol futbolunun gündemini sarstı.
Genç kadının bu ilişkiye başlarken, kendisini genç bir avukatla aldattığını düşündüğü Pique'den intikam almak istemiş olabileceği de akla gelen bir diğer senaryo oldu. Guardiola ile aşka başladığı iddia edilen Chia'nın, Pique'nin Shakira'ya yaptığı gibi kendisini de aldattığı ve bu sebeple intikam aldığı da iddialar arasında.