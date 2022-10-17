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Haberler Magazin Köstebekgiller'in Caner'iydi meğer Gönül Dağı'nın yıldızıymış! Büyümüş kocaman adam olmuş haberimiz yok! Yiğit Ege Yazar...

Köstebekgiller'in Caner'iydi meğer Gönül Dağı'nın yıldızıymış! Büyümüş kocaman adam olmuş haberimiz yok! Yiğit Ege Yazar...

Bir dönemin çocuklarının favori yapımlarından biriydi Köstebekgiller. 2010 yılında ekranlarında gösterilen Köstebekgiller'in o dönemki çocuk yıldızları şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiriyor ancak haberimiz yok. Onlardan biri de Köstebekgiller'de Caner karakterine hayat veren Yiğit Ege Yazar. Şimdilerde 22 yaşında bir delikanlı olan Yiğit Ege Yazar meğer Gönül Dağı dizisinde karşımıza çıkıyormuş...

17.10.2022 17:04 - Son Güncelleme: 17.10.2022 17:04
Köstebekgiller’in Caner’iydi meğer Gönül Dağı’nın yıldızıymış! Büyümüş kocaman adam olmuş haberimiz yok! Yiğit Ege Yazar...

Köstebekgiller dizisinde hayat verdiği 'Caner' karakteriyle tanınan çocuk yıldız Yiğit Ege Yazar, şimdilerde delikanlı oldu. Yiğit Ege Yazar'ın son hali, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

TRT Çocuk'un iddialı yapımlarından Köstebekgiller dizisi, Pelin ve Caner'in köstebek komşularıyla kurduğu arkadaşlığı konu ediniyordu.

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Köstebekgiller’in Caner’iydi meğer Gönül Dağı’nın yıldızıymış! Büyümüş kocaman adam olmuş haberimiz yok! Yiğit Ege Yazar...

Dizide canlandırdığı Caner karakteriyle dikkat çeken Yiğit Ege Yazar, Köstebekgiller macerasından sonra uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı.

Köstebekgiller’in Caner’iydi meğer Gönül Dağı’nın yıldızıymış! Büyümüş kocaman adam olmuş haberimiz yok! Yiğit Ege Yazar...

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören Yiğit Ege Yazar, şimdilerde İstanbul Çengelköy'de yaşıyor.

Köstebekgiller’in Caner’iydi meğer Gönül Dağı’nın yıldızıymış! Büyümüş kocaman adam olmuş haberimiz yok! Yiğit Ege Yazar...

İŞTE BAŞTA YİĞİT EGE YAZAR OLMAK ÜZERE ÇOCUK ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Köstebekgiller’in Caner’iydi meğer Gönül Dağı’nın yıldızıymış! Büyümüş kocaman adam olmuş haberimiz yok! Yiğit Ege Yazar...

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