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Koronavirüse yakalanan Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen,7'den 70'e herkesin hayatına şüphesiz ki bir şekilde dokundu... Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal ile rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Şener Şen hakkında araştırma yapanlar Şener Şen'in kardeşinin Hercai oyuncusu olduğunu öğrenince şaşırdı.

13.11.2020 15:29 - Son Güncelleme: 13.11.2020 15:29
Koronavirüse yakalanan Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş

Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol alan o isim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin görünce hayrete düşürecek akrabalıkları.

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Koronavirüse yakalanan Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş

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Koronavirüse yakalanan Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş
Koronavirüse yakalanan Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş

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Koronavirüse yakalanan Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş

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