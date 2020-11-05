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Survivor yeni sezon (2021) hakkında gerçekler ortaya çıktı! Uğur Pektaş, Turabi ve Hikmet...

Survivor 2021 ve Survivor All Star'ın yayın tarihinin 16 Ocak ya da 23 Ocak olacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın yeni sezonunda iki kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ile sakatlıkları nedeniyle adaya veda etmek zorunda kalan Hikmet Tuğsuz ve Uğur Pektaş'ın yer alacağı iddiasının gündeme gelmesi ile üç isimle ilgili gerçekler ortaya çıktı. Hızla yayılan haberin ardından gözler yarışmacılara çevrildi.

05.11.2020 13:31 - Son Güncelleme: 05.11.2020 13:59
Survivor yeni sezon 2021 hakkında gerçekler ortaya çıktı! Uğur Pektaş, Turabi ve Hikmet...

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor'da iki kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ile sakatlıkları nedeniyle adaya veda etmek zorunda kalan Hikmet Tuğsuz ve Uğur Pektaş'ın, yeniden fenomen yarışmada boy göstereceği iddiası ortaya atıldı.

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Survivor yeni sezon 2021 hakkında gerçekler ortaya çıktı! Uğur Pektaş, Turabi ve Hikmet...

Posta'nın haberine göre Survivor 2021,16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlyaacak. İşte Survivor yeni sezonla ilgili o haber...

Survivor yeni sezon 2021 hakkında gerçekler ortaya çıktı! Uğur Pektaş, Turabi ve Hikmet...

İki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran'ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia doğru değil. Turabi şu aralar İstanbul'da dinlenmeye çekilmiş… Sonrasında Acun Ilıcalı ile bir görüşme olur mu, teklif gider mi, bilemem.

Survivor yeni sezon 2021 hakkında gerçekler ortaya çıktı! Uğur Pektaş, Turabi ve Hikmet...

HİKMET TUĞSUZ'U SURVİVOR 2021'DE GÖRECEK MİYİZ?
Yine kesin gözüyle bakılan başka bir yarışmacı Hikmet Tuğsuz. Hatırlarsınız ki kendisi yarışmada sakatlanmıştı. Tuğsuz, iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı.

Survivor yeni sezon 2021 hakkında gerçekler ortaya çıktı! Uğur Pektaş, Turabi ve Hikmet...

'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Aslında bakarsanız, hiç kimseyi kendisine rakip olarak görmeyen eski yarışmacının hedefi ABD'de yayınlayan Turabi'nin de katıldığı 'The Challenge' yarışması.

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