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Survivor yeni sezon (2021) hakkında gerçekler ortaya çıktı! Uğur Pektaş, Turabi ve Hikmet...

Survivor 2021 ve Survivor All Star'ın yayın tarihinin 16 Ocak ya da 23 Ocak olacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın yeni sezonunda iki kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ile sakatlıkları nedeniyle adaya veda etmek zorunda kalan Hikmet Tuğsuz ve Uğur Pektaş'ın yer alacağı iddiasının gündeme gelmesi ile üç isimle ilgili gerçekler ortaya çıktı. Hızla yayılan haberin ardından gözler yarışmacılara çevrildi.

05.11.2020 13:31 - Son Güncelleme: 05.11.2020 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





