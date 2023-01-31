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Haberler Magazin Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk adımlarını paylaştı gözyaşları sel oldu aktı "Bazen baştan başlamak..." Felç kalır deniyordu

Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk adımlarını paylaştı gözyaşları sel oldu aktı "Bazen baştan başlamak..." Felç kalır deniyordu

'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin turne arabasının Amasya'dan dönerken korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Oyuncu Tolga Güleryüz de dahil üç kişinin vefat ettiği kazada ağır yaralanan Sergen Deveci, 1,5 aylık tedavinin ardından hastaneden yürüyerek çıkmıştı. Mucize olarak adlandırılan olayın ardından Deveci, ilk kez adım attığı duygusal anları sosyal medya hesabından yayınladı.

31.01.2023 15:17 - Son Güncelleme: 31.01.2023 15:51
Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk adımlarını paylaştı gözyaşları sel oldu aktı Bazen baştan başlamak... Felç kalır deniyordu

Amasya'da turneden dönerken tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 arkadaşının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı.

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Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk adımlarını paylaştı gözyaşları sel oldu aktı Bazen baştan başlamak... Felç kalır deniyordu

Deveci 44 gün sonra tedavi gördüğü Kocaeli Romatem Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden yürüyerek çıktı. Kazadan hemen sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İstanbul'a getirilen ve boyun omurundan ciddi bir ameliyat geçiren Deveci, doktorları bile şaşırttı.

Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk adımlarını paylaştı gözyaşları sel oldu aktı Bazen baştan başlamak... Felç kalır deniyordu

Doktorların 1 yıldan önce ayağa kalkamayabilir dediği genç oyuncu, 1,5 ayda kendi doktorunu dansa kaldıracak kadar iyileşme gösterdi. Robotik rehabilitasyon ile yoğun fizyoterapi seansları sayesinde, umudunu hiç kaybetmeden ve sürekli ayağa kalkacağı günü hedefledi.

Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk adımlarını paylaştı gözyaşları sel oldu aktı Bazen baştan başlamak... Felç kalır deniyordu

DESTEKSİZ YÜRÜDÜ

Oyuncu, yardım almadan yürüdüğü anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Deveci'nin sevinç gözyaşları dikkat çekti.

Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk adımlarını paylaştı gözyaşları sel oldu aktı Bazen baştan başlamak... Felç kalır deniyordu

Sergen Deveci videoyu, Şebnem Ferah'ın seslendirdiği "Erkekler ağlamaz" şarkısıyla yayınlayıp altına şu notu düştü: 'Bazen baştan başlamak'

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