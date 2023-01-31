Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk adımlarını paylaştı gözyaşları sel oldu aktı "Bazen baştan başlamak..." Felç kalır deniyordu
'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin turne arabasının Amasya'dan dönerken korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Oyuncu Tolga Güleryüz de dahil üç kişinin vefat ettiği kazada ağır yaralanan Sergen Deveci, 1,5 aylık tedavinin ardından hastaneden yürüyerek çıkmıştı. Mucize olarak adlandırılan olayın ardından Deveci, ilk kez adım attığı duygusal anları sosyal medya hesabından yayınladı.
31.01.2023 15:17 - Son Güncelleme: 31.01.2023 15:51
Amasya'da turneden dönerken tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 arkadaşının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı.
Sergen Deveci videoyu, Şebnem Ferah'ın seslendirdiği "Erkekler ağlamaz" şarkısıyla yayınlayıp altına şu notu düştü: 'Bazen baştan başlamak'