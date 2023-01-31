Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk adımlarını paylaştı gözyaşları sel oldu aktı "Bazen baştan başlamak..." Felç kalır deniyordu

Doktorların 1 yıldan önce ayağa kalkamayabilir dediği genç oyuncu, 1,5 ayda kendi doktorunu dansa kaldıracak kadar iyileşme gösterdi. Robotik rehabilitasyon ile yoğun fizyoterapi seansları sayesinde, umudunu hiç kaybetmeden ve sürekli ayağa kalkacağı günü hedefledi.