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Haberler Magazin Aşkı da şöhreti de Türkiye'de buldu! Survivor Chaby'nin güzeller güzeli Türk eşine bakın siz! Çabi'nin eşi Gülce meğer...

Aşkı da şöhreti de Türkiye'de buldu! Survivor Chaby'nin güzeller güzeli Türk eşine bakın siz! Çabi'nin eşi Gülce meğer...

Atv ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu programından çıkan isimlerden biri de Chaby Han. Elin Oğlu sonrası epey popüler bir sosyal medya figürüne dönüşen Çabi Han'ın şimdiki durağı ise Survivor 2023. Üst üste ikinci kez eleme adayı olarak potaya giren Çabi Han günün en çok araştırılan isimlerinden biri. Artık içimizden birine dönüşen Chaby'nin eşi bakın kim.

31.01.2023 14:56 - Son Güncelleme: 31.01.2023 14:56
Aşkı da şöhreti de Türkiye’de buldu! Survivor Chaby’nin güzeller güzeli Türk eşine bakın siz! Çabi’nin eşi Gülce meğer...

Survivor 2023'ün en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Chaby.

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Aşkı da şöhreti de Türkiye’de buldu! Survivor Chaby’nin güzeller güzeli Türk eşine bakın siz! Çabi’nin eşi Gülce meğer...

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya geldi. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşti. Türk okullarında okuyan Chaby, lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde yaptı.

Aşkı da şöhreti de Türkiye’de buldu! Survivor Chaby’nin güzeller güzeli Türk eşine bakın siz! Çabi’nin eşi Gülce meğer...

Youtube'a içerikler üreten Chaby Han, Fizyoterapist Gülce Elibol ile evli. Kısa bir süre önce nikah masasına oturan çift, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Aşkı da şöhreti de Türkiye’de buldu! Survivor Chaby’nin güzeller güzeli Türk eşine bakın siz! Çabi’nin eşi Gülce meğer...

Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterine hayat vermişti.

Aşkı da şöhreti de Türkiye’de buldu! Survivor Chaby’nin güzeller güzeli Türk eşine bakın siz! Çabi’nin eşi Gülce meğer...

Hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise eşi oldu. İşte başta Chaby Han olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

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