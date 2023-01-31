Aşkı da şöhreti de Türkiye'de buldu! Survivor Chaby'nin güzeller güzeli Türk eşine bakın siz! Çabi'nin eşi Gülce meğer...
Atv ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu programından çıkan isimlerden biri de Chaby Han. Elin Oğlu sonrası epey popüler bir sosyal medya figürüne dönüşen Çabi Han'ın şimdiki durağı ise Survivor 2023. Üst üste ikinci kez eleme adayı olarak potaya giren Çabi Han günün en çok araştırılan isimlerinden biri. Artık içimizden birine dönüşen Chaby'nin eşi bakın kim.
31.01.2023 14:56 - Son Güncelleme: 31.01.2023 14:56