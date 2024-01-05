Kocası sevgilisine laf söyleyince çılgına döndü | Esra Erol'da ihbar yağmuru: "Kadınları para karşılığı satıyor"

ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Serkan Bey "Karım Funda 2 aydır kayıp." diyerek Esra Erol'da programına başvurdu. Eşi Funda Cengiz'in çocuğunu alarak Mehmet Kırcalı'ya kaçtığını söyledi. Bugünkü yayında ise Kocası Serkan Bey sevgilisine laf söyleyince Funda Hanım çılgına döndü. Stüdyoda koşmaya başlayan Funda Hanım izleyenleri hayrete düşürürken canlı yayına sevgilisinin kadın pazarladığına dair ihbarlar yağdı. Tüm bunlar karşısında bakın Funda Hanım ne yaptı...