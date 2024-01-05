Kocası sevgilisine laf söyleyince çılgına döndü | Esra Erol'da ihbar yağmuru: "Kadınları para karşılığı satıyor"

ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Serkan Bey "Karım Funda 2 aydır kayıp." diyerek Esra Erol'da programına başvurdu. Eşi Funda Cengiz'in çocuğunu alarak Mehmet Kırcalı'ya kaçtığını söyledi. Bugünkü yayında ise Kocası Serkan Bey sevgilisine laf söyleyince Funda Hanım çılgına döndü. Stüdyoda koşmaya başlayan Funda Hanım izleyenleri hayrete düşürürken canlı yayına sevgilisinin kadın pazarladığına dair ihbarlar yağdı. Tüm bunlar karşısında bakın Funda Hanım ne yaptı...
ATV'nin sevilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da izleyicileri yine ekran başına kilitledi.
"KARIM 2 AYDIR KAYIP" DEDİ ESRA EROL'A BAŞVURDU
Serkan Bey "Karım Funda 2 aydır kayıp." diyerek Esra Erol'da programına başvurdu. Funda Cengiz'in 14 yıllık eşini bırakarak Çanakkale'de yaşayan Mehmet Bey'e kaçtığı ve bir çocuğunu yanına diğer çocuğunu eşine bıraktığı ortaya çıktı.
Bugün ise Funda Hanım ve onu kaçıran Mehmet Bey canlı yayına katıldı. Stüdyoda gerilim oldukça yüksekti.