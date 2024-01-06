"Kenan Işık şu an kaybolmuş durumda uyanırsa beyniniz yanacak" Yusuf Güney'den yıllardır komada olan Kenan Işık hakkında yine akıllara zarar sözler

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Daha önce 6 Şubat depremleriyle ilgili "Depremi gördüm. Depremin yaşanacağını söylemiştim arkadaşlarıma, benim gitmem lazım demiştim. Her şeyiyle birebir rüyalarımda ve astral seyahatlerimde gördüm. O yüzden Survivor'dan erken ayrıldım" ifadelerini kullanan Güney'den bir Kenan Işık açıklaması gelmişti.