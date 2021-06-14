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Kocan Kadar Konuş’un Sinan'ı Murat Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Ramo’nun yıldızı meğer güzel oyuncuyla…

Kocan Kadar Konuş'un Sinan'ı Murat Yıldırım'ın eski eşi bakın kim çıktı! Başrolünü Ezgi Mola ile paylaştığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin televizyondan yayınlanmasının ardından gündeme gelen Murat Yıldırım'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren Yıldırım'ın, 2008–2014 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Murat Yıldırım'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi…

14.06.2021 23:42 - Son Güncelleme: 14.06.2021 23:54
Kocan Kadar Konuş’un Sinan'ı Murat Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Ramo’nun yıldızı meğer güzel oyuncuyla…

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, başrolünü Ezgi Mola ile paylaştığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin televizyondan yayınlanmasının ardından gündeme geldi.

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Kocan Kadar Konuş’un Sinan'ı Murat Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Ramo’nun yıldızı meğer güzel oyuncuyla…

Şimdilerde 2016'da nikah masasına oturduğu Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren Murat Yıldırım'ın, 2008–2014 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı.

Kocan Kadar Konuş’un Sinan'ı Murat Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Ramo’nun yıldızı meğer güzel oyuncuyla…

İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

Kocan Kadar Konuş’un Sinan'ı Murat Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Ramo’nun yıldızı meğer güzel oyuncuyla…

PERİHAN SAVAŞ-İBRAHİM TATLISES

Kocan Kadar Konuş’un Sinan'ı Murat Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Ramo’nun yıldızı meğer güzel oyuncuyla…

PAMELA-BURAK SERGEN