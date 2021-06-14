Kocan Kadar Konuş’un Sinan'ı Murat Yıldırım’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Ramo’nun yıldızı meğer güzel oyuncuyla…

Kocan Kadar Konuş'un Sinan'ı Murat Yıldırım'ın eski eşi bakın kim çıktı! Başrolünü Ezgi Mola ile paylaştığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin televizyondan yayınlanmasının ardından gündeme gelen Murat Yıldırım'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren Yıldırım'ın, 2008–2014 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Murat Yıldırım'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi…

14.06.2021 23:42 - Son Güncelleme: 14.06.2021 23:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





