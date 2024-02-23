"Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi!" | Esra Erol'da duyanları hayrete düşüren olay! Eşi tıraş olsun diye jilet bile almış...

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bu hafta Türkiye'yi hayrete düşüren bir olay ele alındı. Programa karılan Sevil Albahan, eşi Ramazan Albahan'a isyan etti. 13 yıllık eşinin kendisine "Varil, fıçı, kıllı" gibi hakaretler ettiğini söyleyen Sevil Albahan anlattıklarıyla stüdyodaki herkesin yüreğine dokundu. Peki Sevil Albahan'ın yüzünde neden kıllar çıktı? İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...