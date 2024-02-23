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"Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi!" | Esra Erol'da duyanları hayrete düşüren olay! Eşi tıraş olsun diye jilet bile almış...

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bu hafta Türkiye'yi hayrete düşüren bir olay ele alındı. Programa karılan Sevil Albahan, eşi Ramazan Albahan'a isyan etti. 13 yıllık eşinin kendisine "Varil, fıçı, kıllı" gibi hakaretler ettiğini söyleyen Sevil Albahan anlattıklarıyla stüdyodaki herkesin yüreğine dokundu. Peki Sevil Albahan'ın yüzünde neden kıllar çıktı? İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 23:43 Güncelleme 24 Şubat 2024, 00:43
Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! | Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Eşi tıraş olsun diye jilet bile almış... 1

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bugün yaşananlar adeta akıllara durgunluk verdi.

Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! | Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Eşi tıraş olsun diye jilet bile almış... 2

Programa katılan Azerbaycanlı Sevil Hanım, iki çocuğu için kendisine yıllardır hakaret eden 13 yıllık eşi Ramazan Albahan'a canlı yayında isyan etti.

▶️ Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi!"

Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! | Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Eşi tıraş olsun diye jilet bile almış... 3

KOCASINDAN AKILALMAZ HAKARETLER

Hormon tedavisi sonucu yüzünde kıllar çıkan Sevil Hanım, eşinin kendisine "Varil, fıçı, kıllı ve şişman" dediğini söyledi.

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