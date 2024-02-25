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7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalmıştı! 2 çocuk babası Emre Altuğ küçük oğluyla görüntülendi! Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...

7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'den Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, önceki gün küçük oğluyla TAKVİM objektifine yansıdı. Emre Altuğ, projelerinden bahsederken Uzay Altuğ'un son hali dikkat çekti. Öte yandan baba-oğlun benzerliği için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Küçük Emre" yorumları yapıldı. İşte Emre Altuğ ve onunu kopyası Uzay Altuğ...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 08:52 Güncelleme 25 Şubat 2024, 09:02
7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalmıştı! 2 çocuk babası Emre Altuğ küçük oğluyla görüntülendi! Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası... 1

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında model Çağla Şıkel ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten iki evlat sahibi olmuştu.

7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalmıştı! 2 çocuk babası Emre Altuğ küçük oğluyla görüntülendi! Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası... 2

Boşandıktan sonra çocukları için birbirleriyle görüşmeye devam eden ikili, örnek bir davranış sergilemişti.

7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalmıştı! 2 çocuk babası Emre Altuğ küçük oğluyla görüntülendi! Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası... 3

Emre Altuğ, önceki gün küçük oğlu Uzay ile TAKVİM objektifine yansıdı. Oğlu Uzay'ı üşüttüğü için Ulus'ta bir hastaneye kontrole götüren şarkıcı, ayaküstün basın mensuplarıyla sohbet etti.

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