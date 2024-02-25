7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalmıştı! 2 çocuk babası Emre Altuğ küçük oğluyla görüntülendi! Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...

1 Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında model Çağla Şıkel ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten iki evlat sahibi olmuştu.

2 Boşandıktan sonra çocukları için birbirleriyle görüşmeye devam eden ikili, örnek bir davranış sergilemişti.