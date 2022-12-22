Kobra Murat'ın itirafları tüyleri diken diken eden cinsten: "13 yaşıma kadar ölülerin..." Sandığımız gibi vur patlasın çal oynasın değilmiş
Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat alametifarikası tabi ki saçlarıydı. Kobra Murat geçtiğimiz aylarda eşiyle katıldığı canlı yayında peruğunu çıkarmış ve tüm Türkiye'yi küçük çaplı bir şoka uğratmıştı. Katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" deyince de olmuştu. Hep neşeli haliyle ekranlarda gördüğümüz Kobra Murat bu kez, yaşadığı zor günleri anlatarak duygulandı.
22.12.2022 12:44 - Son Güncelleme: 22.12.2022 12:44
Kobra Murat burada da özel hayatına dair açıklamalar yaptı. Yokluk içinde geçen çocukluğunu, annesinin kaybıyla dibe nasıl vurduğunu anlatarak duygusal anlar yaşadı.
Kobra Murat katıldığı programlarda kendisini anlatamadığını sürekli vur patlasın çal oynasın tadında anlara davet edildiğini söyledi.
"13 YAŞINA KADAR ÖLÜLERİN..."
Kobra Murat açıklamasında çok mutlu bir çocukluk yaşadığını anlatarak "6 yaşında okuma başladım fakir okulu. Ama yetenekliyim ayakkabılarım patlak, 13 yaşına kadar ölülerin ayakkabılarını giydim. Saçım geç çıksın da kuaföre para vermeyelim diye saçımı hep üçe vurmuşlar" dedi.
Pazarın sonuna gidip çürük elmaları portakalları toplayıp evine getirdiğini söyleyen Kobra Murat. "Sıfırdan bir hayat." dedi.