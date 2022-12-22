Vav TV İzle
Haberler Magazin Kobra Murat'ın itirafları tüyleri diken diken eden cinsten: "13 yaşıma kadar ölülerin..." Sandığımız gibi vur patlasın çal oynasın değilmiş

Kobra Murat'ın itirafları tüyleri diken diken eden cinsten: "13 yaşıma kadar ölülerin..." Sandığımız gibi vur patlasın çal oynasın değilmiş

Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat alametifarikası tabi ki saçlarıydı. Kobra Murat geçtiğimiz aylarda eşiyle katıldığı canlı yayında peruğunu çıkarmış ve tüm Türkiye'yi küçük çaplı bir şoka uğratmıştı. Katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" deyince de olmuştu. Hep neşeli haliyle ekranlarda gördüğümüz Kobra Murat bu kez, yaşadığı zor günleri anlatarak duygulandı.

22.12.2022 12:44 - Son Güncelleme: 22.12.2022 12:44
Kobra Murat’ın itirafları tüyleri diken diken eden cinsten: 13 yaşıma kadar ölülerin... Sandığımız gibi vur patlasın çal oynasın değilmiş

"18 kilo altınım var" deyince olay olan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler son olarak eviyle gündeme gelmişti. Evinin her detayı sosyal medyada gündem olan Kobra Murat kızını da programda anlatmış ve "Romanların prensesi" demişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kobra Murat’ın itirafları tüyleri diken diken eden cinsten: 13 yaşıma kadar ölülerin... Sandığımız gibi vur patlasın çal oynasın değilmiş

Varlıklı haliyle dikkat çeken Kobra Murat Katarsis kanalına konuk oldu.

Kobra Murat’ın itirafları tüyleri diken diken eden cinsten: 13 yaşıma kadar ölülerin... Sandığımız gibi vur patlasın çal oynasın değilmiş

Kobra Murat burada da özel hayatına dair açıklamalar yaptı. Yokluk içinde geçen çocukluğunu, annesinin kaybıyla dibe nasıl vurduğunu anlatarak duygusal anlar yaşadı.

Kobra Murat’ın itirafları tüyleri diken diken eden cinsten: 13 yaşıma kadar ölülerin... Sandığımız gibi vur patlasın çal oynasın değilmiş

Kobra Murat katıldığı programlarda kendisini anlatamadığını sürekli vur patlasın çal oynasın tadında anlara davet edildiğini söyledi.

Kobra Murat’ın itirafları tüyleri diken diken eden cinsten: 13 yaşıma kadar ölülerin... Sandığımız gibi vur patlasın çal oynasın değilmiş

"13 YAŞINA KADAR ÖLÜLERİN..."

Kobra Murat açıklamasında çok mutlu bir çocukluk yaşadığını anlatarak "6 yaşında okuma başladım fakir okulu. Ama yetenekliyim ayakkabılarım patlak, 13 yaşına kadar ölülerin ayakkabılarını giydim. Saçım geç çıksın da kuaföre para vermeyelim diye saçımı hep üçe vurmuşlar" dedi.

Pazarın sonuna gidip çürük elmaları portakalları toplayıp evine getirdiğini söyleyen Kobra Murat. "Sıfırdan bir hayat." dedi.

SON DAKİKA