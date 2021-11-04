'Kızlarımın eş seçme şansı yok' demişti! İzzet Yıldızhan gelen tepkilere daha fazla dayanamadı adeta çıldırdı! Çektiği video ile böyle isyan etti

Türkücü İzzet Yıldızhan TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programına konuk olduğunda söylediği sözlerle tepki çekmiş ve günlerce konuşulmuştu. 'Flört' konusu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Yıldızhan, ''Kızlarımın 'İşte benim sevgilim' demesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki. Mutlaka aileler görüşür, bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum. Böyle yani! Ben böyle doğru buluyorum..." demişti.