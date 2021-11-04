Vav TV İzle
Haberler Magazin 'Kızlarımın eş seçme şansı yok' demişti! İzzet Yıldızhan gelen tepkilere daha fazla dayanamadı adeta çıldırdı! Çektiği video ile böyle isyan etti

'Kızlarımın eş seçme şansı yok' demişti! İzzet Yıldızhan gelen tepkilere daha fazla dayanamadı adeta çıldırdı! Çektiği video ile böyle isyan etti

Katıldığı bir televizyon programında kızlarının eş seçme şansının olmadığını, sevgilisini ailesiyle tanıştıramayacağını söyleyen İzzet Yıldızhan bu konudaki tavrının net olduğunu dile getirmişti. Açıklamalarının ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan türkücü tepkilere video çekerek yanıt verdi. Çok ağır hakaretlere uğradığını söylene Yıldızhan çektiği videoda, ''Hukuki süreç başlattım şu an. Bütün avukatlarım çok iyi çalışıyorlar. Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim.'' dedi.

04.11.2021 08:47 - Son Güncelleme: 04.11.2021 08:47
’Kızlarımın eş seçme şansı yok’ demişti! İzzet Yıldızhan Gelen tepkilere dayamadı çektiği video ile isyan etti: Hepiniz cezalandırıldığını göreceğim

Türkücü İzzet Yıldızhan TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programına konuk olduğunda söylediği sözlerle tepki çekmiş ve günlerce konuşulmuştu. 'Flört' konusu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Yıldızhan, ''Kızlarımın 'İşte benim sevgilim' demesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki. Mutlaka aileler görüşür, bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum. Böyle yani! Ben böyle doğru buluyorum..." demişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
’Kızlarımın eş seçme şansı yok’ demişti! İzzet Yıldızhan Gelen tepkilere dayamadı çektiği video ile isyan etti: Hepiniz cezalandırıldığını göreceğim

3 kadın ile birlikteliği sonucu yedi oğlu ve iki kızı olan Yıldızhan söyledikleri nedeniyle günlerdir hakarete uğradığını ve artık bunun dayanılmaz olduğunu belirtti.

’Kızlarımın eş seçme şansı yok’ demişti! İzzet Yıldızhan Gelen tepkilere dayamadı çektiği video ile isyan etti: Hepiniz cezalandırıldığını göreceğim

"HEPİNİZİN CEZALANDIRILDIĞINA ŞAHİT OLACAĞIM''

Ünlü türkücü kendisine gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından bir video yayınladı. 58 yaşındaki şarkıcı, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

’Kızlarımın eş seçme şansı yok’ demişti! İzzet Yıldızhan Gelen tepkilere dayamadı çektiği video ile isyan etti: Hepiniz cezalandırıldığını göreceğim

Herkese selam. Artık bu açıklamayı zorunlu bir hale getirdiniz sosyal medyada bana yapmış olduğunuz hakaretlerle... Aileme, çoluk çocuğuma, bana çok ciddi hakaretler ettiniz. Hâlâ edildiğini de görüyorum. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok

’Kızlarımın eş seçme şansı yok’ demişti! İzzet Yıldızhan Gelen tepkilere dayamadı çektiği video ile isyan etti: Hepiniz cezalandırıldığını göreceğim

Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Bu klavye kahramanlığı var ya... Hemen önündeki telefondan mesaj atmak göndermek. Keşke gelip yüzüme, o yüreğinizle bana hakaret etseniz.

SON DAKİKA