'Kızlarımın eş seçme şansı yok' demişti! İzzet Yıldızhan gelen tepkilere daha fazla dayanamadı adeta çıldırdı! Çektiği video ile böyle isyan etti
Katıldığı bir televizyon programında kızlarının eş seçme şansının olmadığını, sevgilisini ailesiyle tanıştıramayacağını söyleyen İzzet Yıldızhan bu konudaki tavrının net olduğunu dile getirmişti. Açıklamalarının ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan türkücü tepkilere video çekerek yanıt verdi. Çok ağır hakaretlere uğradığını söylene Yıldızhan çektiği videoda, ''Hukuki süreç başlattım şu an. Bütün avukatlarım çok iyi çalışıyorlar. Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim.'' dedi.
Türkücü İzzet Yıldızhan TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programına konuk olduğunda söylediği sözlerle tepki çekmiş ve günlerce konuşulmuştu. 'Flört' konusu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Yıldızhan, ''Kızlarımın 'İşte benim sevgilim' demesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki. Mutlaka aileler görüşür, bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum. Böyle yani! Ben böyle doğru buluyorum..." demişti.
Herkese selam. Artık bu açıklamayı zorunlu bir hale getirdiniz sosyal medyada bana yapmış olduğunuz hakaretlerle... Aileme, çoluk çocuğuma, bana çok ciddi hakaretler ettiniz. Hâlâ edildiğini de görüyorum. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok